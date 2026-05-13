Зяббаров заявил о ежегодном росте экспорта халяльной продукции Татарстана

Экспорт халяльной продукции из Татарстана каждый год увеличивается почти в два раза. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на открытии торговой ярмарки «Казань Халяль Маркет» в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

«Татарстан каждый год увеличивает экспорт продукции агропромышленного комплекса. За прошлый год – 540 млн долларов США, в том числе более чем на 40 млн долларов экспортировано халяльной продукции. Почти в 50 стран поставляем свою продукцию. Более сотни компаний сертифицированы по стандартам «Халяль», – рассказал он.

Зяббаров отметил, что в зарубежные страны из Татарстана в больших объемах отправляется масложировая, зерновая, кондитерская продукция. Поставлена задача увеличить экспорт продукции АПК, в том числе по стандартам «Халяль», добавил он.

«Ежегодно около 10% компаний, прибывших на ярмарку «Казань Халяль Маркет», остаются в агропромпарке торговать на постоянной основе. Например, Турция, Саудовская Аравия, Туркменистан. Эта площадка хороша тем, что здесь компании демонстрируют свои достижения. Для Татарстана «КазаньФорум» положительно влияет на выстраивание контактов», – заметил глава Минсельхозпрода.

Россия активно сотрудничает со странами исламского мира по широкому спектру направлений в аграрной сфере, в том числе в области торговли халяльной продукцией, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Маркович.

«Наша страна обладает значительным потенциалом для наращивания поставок данного вида продукции, поэтому для дальнейшего развития необходимо регулярно знакомить иностранные компании, потребителей с российскими товарами, демонстрировать их высокое качество. С этой точки зрения ярмарка как раз является одной из эффективных площадок для налаживания деловых связей, заключения контрактов и демонстрации производимой продукции», – сказал он.

Маркович заверил, что Минсельхоз со своей стороны будет и дальше помогать российским компаниям развиваться и выходить на зарубежные рынки.

Генеральный директор Исламского центра развития торговли (ICDT, Марокко) Латифа Эль Буабдэлэуи убеждена, что «КазаньФорум» помогает продвигать стандарты «Халяль» и развивать взаимовыгодную торговлю между государствами.

«Халяль – очень обширная индустрия, которая охватывает самые различные направления. Это не только продукты питания, но и фармацевтика, косметика, туризм, финансы и многие другие отрасли. Наш центр будет и дальше поддерживать развитие взаимодействия между участниками движения «Халяль», поскольку оно гарантирует устойчивое развитие общества разных стран», – подчеркнула она.

Генеральный секретарь Исламской палаты торговли и развития (Саудовская Аравия) Юсеф Хасан Халави напомнил, что Халяль – это философия, связанная с ведением бизнеса, выстраиванием отношений между людьми, образом жизни.

«К сожалению, принципы, которые отражены в Священном Коране, теряются в первую очередь в интернете, искусственном интеллекте. Современные технологии, в том числе искусственный интеллект, подарили нам всеобщую связанность, но в ней исчезла этическая составляющая, когда мы учитываем интересы и важность другого человека. Надо как-то этот пробел преодолеть. И в этом состоит ценность философии «Халяль» – во главе угла стоят этические принципы, по которым выстраиваются отношения с людьми и ведение бизнеса», – резюмировал он.

Международная торговая ярмарка «Казань Халяль Маркет» открылась в агропромышленном парке «Казань». Посетить ее можно с 8 до 19 часов по 17 мая.

В ней принимают участие около 100 компаний из России и зарубежных стран – Афганистана, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Индии, Саудовской Аравии и Судана.

На ярмарке представлен широкий ассортимент халяль-продукции, в том числе продукты питания, одежда, косметика и товары повседневного спроса. Вся продукция прошла обязательный аудит на соответствие стандартам «Халяль», включая проверку сырья, помещений и оборудования.