В Татарстане запустили блокчейн-прослеживаемость халяльной продукции

Татарстан участвует в пилотном проекте по внедрению блокчейн-прослеживаемости халяльных цепочек. Об этом на «КазаньФоруме» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Дмитрий Яшин.

По его словам, технология уже апробирована на двух птицеводческих комплексах республики совместно с Международным центром стандартизации и сертификации. Результаты показали, что блокчейн позволяет потребителю по QR-коду увидеть весь путь продукта – от корма и бройлера до логистики и переработки.

«Это наука против подделок, и мы готовы масштабировать данную практику», – подчеркнул Яшин.