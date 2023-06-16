Казанский ТЮЗ презентовал совместный с гончарной мастерской проект

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанский ТЮЗ представил на финишной прямой своего юбилейного, 90-го сезона новый эксперимент – глиняный сторителлинг «Гончаровательные истории». Главная особенность этого мини-моноспектакля в том, что проходит он в настоящей гончарной мастерской и большей частью представляет собой мастер-класс по изготовлению глиняных изделий.

Курс на постановки вне стен театра, в нетривиальных локациях города, театр взял еще в 2021 году. Тогда Казанский ТЮЗ представил спектакль буквально на рельсах «Ночной трамвай», действие которого происходит в поздневечернее время в вагоне существующего кольцевого трамвайного маршрута №5. Затем последовал спектакль «Счастливая Шарлотта» в интерьере винного бара «Истина», спектакль-променад «Пешеходы».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Гончаровательные истории» увлекут зрителей на два часа, во время которых они успеют познакомиться с разными легендами о глине и собственноручно вылепить, правда, не из природной глины, а из специальной керамической массы, изделие по своему желанию и фантазии. Причем изделия можно будет создать на выбор как в технике ручной лепки, так и на гончарном круге.

С африканской легендой о Великом Наби, создателе всего живого на Земле, притчей, которую специально для спектакля написала заслуженная артистка Татарстана Елена Синицына, и другими поучительными историями о глине и гончарном деле участников глиняного сторителлинга знакомят актрисы ТЮЗа. Это Диана Никульцева, заслуженная артистка Татарстана Радуга Мухтарова и также заслуженная артистка республики, автор одной из притч спектакля Елена Синицына. Режиссер глиняного сторителлинга – Радион Букаев, костюмы для рассказчиц создала Надежда Иванова, автор музыкального сопровождения действия – композитор Альфит Фархадшин.

«Теперь пришло ваше время сделать удивительное изделие из глины, которое будет вас долго радовать, потому что вы вложите в него всю свою душу», – завершает повествование Белла, рассказчица и, по всей видимости, жена гончара.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Участники раскатывают глину, задают ей форму, рельеф, могут самостоятельно покрасить или выбрать цвета для того, чтобы раскрасил изделие уже профессиональный мастер. Обжиг заготовок керамики осуществляют уже работники мастерской, участникам глиняного сторителлинга остается только получить готовое глазированное изделие через четыре недели.

Спектакль-эксперимент поставлен в афишу ТЮЗа дважды в неделю. Как отмечают в ТЮЗе, по четвергам мастер-классы будут рассчитаны на более взрослую аудиторию – от 12 лет, а по субботам на детей помладше – на аудиторию 6+. Над одним изделием дети смогут работать не только вместе с кураторами от гончарной мастерской «Колокол», но и при участии родителя или сопровождающего старшего родственника.

Завершит 90-й театральный сезон Казанского ТЮЗа, как ранее сообщал «Татар-информ», спектакль по произведениям Василия Шукшина. Премьера «Одна нога на берегу, другая — в лодке» будет дана в последний день июня.