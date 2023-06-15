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«Счастливая Шарлотта» от Казанского ТЮЗа отправится на фестивали в Челябинск и Владимир
Моноспектакль-фокус Казанского ТЮЗа «Счастливая Шарлотта», летняя премьера прошлого, 89-го театрального сезона, отправится в этом году на международные фестивали во Владимире и Челябинске.
С 14 по 21 августа постановка главного режиссера Казанского ТЮЗа Радиона Букаева по пьесе драматурга Ирины Васьковской будет представлена на III Международном театральном фестивале «Театр. Территория единения — 2023», который проводит Владимирский академический театр драмы.
Осенью, с 10 по 15 октября, «Счастливая Шарлотта» станет участницей XVI Международного фестиваля-конкурса драматических театров «Камерата» в Челябинске.
В Казани действие спектакля, как сообщал ранее «Татар-информ», происходит в помещении винного бара «Истина», расположенного в нескольких метрах от здания Казанского ТЮЗа. Гувернантка Шарлотта Ивановна, героиня чеховской пьесы «Вишневый сад», предстает перед зрителями с монологом о своей жизни и поиске счастья. Постановка — режиссерская версия того, как сложилась ее судьба после продажи имения.
Во Владимире спектакль будет разыгран в рестобаре «Пятница». В каком именно пространстве он будет дан в Челябинске, пока неизвестно, ответили на вопрос «Татар-информа» в пресс-службе Казанского ТЮЗа. Однако в любом случае, отметили в театре, это должно быть достаточно камерное пространство, рассчитанное на небольшое количество зрителей.
«Исполняющая роль Шарлотты актриса Елена Калаганова и наш главный режиссер Радион Букаев отправятся на оба эти фестиваля представлять спектакль вместе. Сколько будет показов в рамках каждого фестиваля, пока тоже не определено, но обычно показ на театральных фестивалях бывает один», — пояснили в театре.
Заслуженная артистка Татарстана Елена Калаганова за роль Шарлотты Ивановны была награждена дипломом «За актерскую отвагу в сложнейшем жанре» на V Фестивале моноспектаклей «ЧАТ» в Омске. Там моноспектакль-фокус актриса давала в кафе при театре.
«В этой непредсказуемости и заложены азарт и преодоление, поскольку изначально спектакль задумывался и придумывался как иммерсивный — взаимодействие со зрителем не классическое, когда актер выходит на сцену, а зритель там сидит внизу в темноте зрительного зала, а я зрителей вижу, зритель на расстоянии вытянутой руки. Это взаимодействие линейное — визави. Поэтому это всегда каждый спектакль — что-то новое. Новый подход к зрителю, новый выверт, это реакция на какую-то шутку, поскольку зрители близко. В баре у себя, рядом с театром, я привыкла, у меня одно расстояние, и я понимаю, как я дойду туда и что-то там покажу, здесь что-то покажу. На фестивале в Омске я сыграла не на 30 человек, а на 60 — большой зал ресторана, и мы моментально подстроились. Единственное, просили у организаторов фестиваля петличку, поскольку я бы просто не перекричала всех в ресторане, а мне нужно было, чтобы меня все слышали. И я широко работала — ходила от столика к столику. Перед спектаклем я поняла, где у меня пространство, поняла, как я могу перемещаться, чтобы это для меня не было сюрпризом, а дальше я выстраивала ходы: кто первый отреагирует на шутку, тому и улыбка моя. Я успевала доходить до краев этого зала, то есть всех охватывать — это импровизация, это здесь, это сиюминутность присутствия персонажа перед зрителем и рассказывание в любых обстоятельствах истории персонажа», — рассказала Елена Калаганова о специфике спектакля «Счастливая Шарлотта».
В III Международном театральном фестивале «Театр. Территория единения — 2023» во Владимире примут участие театры из России, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Болгарии и Израиля.
Международный же фестиваль-конкурс профессиональных драматических театров «Камерата» проводится с 1992 года. Это проект Челябинского Камерного театра. Каждые два года театральный конкурс становится знаковым событием в культурной жизни не только региона, но и всей страны. За три десятилетия существования «Камераты» спектакли, представленные на фестивале, посмотрели более 30 тыс. зрителей. У фестиваля обширная просветительско-образовательная программа. В частности, это критические разборы спектаклей-участников, лекции и мастер-классы ведущих российских драматургов, режиссеров и критиков.
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