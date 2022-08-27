«Боимся, зрителей заберут за незаконную акцию»: ТЮЗ обкатал премьеру-променад «Пешеходы»

© Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанский Театр юного зрителя обкатал накануне премьеры спектакль-променад «Пешеходы» — экспериментальную постановку-импровизацию. В ходе нее заслуженные артисты Татарстана Павел Густов и Алексей Зильбер идут по центральным улицам Казани вместе со зрителями (слушателями) и делятся своими воспоминаниями, ассоциациями, рассуждениями. Перед тем, как отправиться в путь, соучастникам спектакля из числа зрителей предлагается вытянуть из шляпы жребий с темой, которую будут обсуждать актеры.

Всего тем 19: их назвали сами зрители Казанского ТЮЗа в социальных сетях в течение одного вечера, актеры и режиссер Радион Букаев выбрали именно эти 19 из 60 первоначальных. Предпремьерный показ спектакля оказался посвящен музыке. Впрочем, есть в шляпе-лототроне и темы «путешествие», «потери», «кино»… Тема, которая выпала сегодня, обратно в шляпу не возвращается — зрители, пришедшие на следующий показ, вытягивают жребий из числа оставшихся и так далее, пока спектакль не завершит полный цикл из 19 тем.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В каком направлении пойдет маршрут каждого показа «Пешеходов», как именно и о чем именно говорить при выборе каждой из тем — дело случая даже для самих актеров. Зрителям выдают специальные наушники (те же, что используются в популярной постановке «Ночной трамвай» в едущем по городу вагоне). Аудиоспектакль-прогулка длится около часа — часа двадцати минут и рассчитан на 25 человек. Такая многочисленная группа в мощных наушниках привлекает внимание и катализирует интерес к происходящему прохожих.

«Наш театр продолжает экспансию в город. Всё, что будет происходить с определенного момента, продиктовано случайностью. Мы будем для вас сталкерами», — предваряя сам спектакль-променад, объявил Алексей Зильбер. А после его окончания он произнес: «Мы только опасаемся, что вас могут забрать [за несанкционированную акцию]». Аргументировать для полиции организованное и законное присутствие на улицах первые зрители рекомендовали с помощью билетов на аудиоспектакль.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Актеры Павел Густов и Алексей Зильбер, некогда одногруппники, делятся общими и личными историями, иногда дополняя одно на двоих воспоминание, иногда рассказывая что-то вразрез друг другу. Конечно же, они шутят и играют в тех моментах, где это уместно. Они говорят о некогда существовавшем в Казани клубе «Вахитовец», о Доме культуры Горького на Баумана, 62, где проводил рок-концерты и сейшны в 90-х Валерий Колоколов, о группе «Дилижанс», участниками которой были и Павел Густов, и Алексей Зильбер, и Арсений Курченков, а также о музыке 90-х вообще, неформалах с гитарами на «сковородке» у Казанского университета, группах «Листья травы» и «Бакпосев», поэтессе Анне Русс и даже о «Ласковом мае». Всё это и много чего еще удалось уместить артистам в тему «музыка».

«Мы перед вами обнажаемся каждый раз. Сегодня была тема несколько лайтовая — я с трепетом жду тему потери, например. Можно ведь говорить о потерянном кошельке, а можно о потерянной жизни…» — сказал после предпремьеры актер Алексей Зильбер.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экспериментальную форму постановки (спектакль-променад) главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев объяснил тем, что в современном театре репертуар должен обладать многопрофильным предложением. Это поиск новых коммуникаций со зрителем, как и спектакль в едущем вагоне «Ночной трамвай», спектакль в баре «Счастливая Шарлотта». При этом «учебников, как делать спектакль-променад, не написано».

«Непросто предложить такую задачу артисту, который привык заходить сначала в гримерную, потом ему приносят костюм, и он выходит только на сцену. Совсем не каждый на это согласится. То, что вы наблюдаете в спектакле „Пешеходы“, — профессиональный подвиг. Тот текст, который произносили актеры, они пережили сами, и никто его не писал. Это уже третий подобный спектакль, когда мы раздвигает границы театра, а будут еще и четвертый, и пятый, и шестой. В каждом уголке театра будет свой спектакль. В этом спектакле очень не хотелось, чтобы, как в „Ночном трамвае“, звучал записанный текст, очень хотелось живого. 90-е (о них в основном идет речь в диалогах актеров — прим. Т-и) — это и мое тоже время. Этот спектакль ценен тем, что он про Казань. Это голоса Казани, воспоминания о Казани — он для тебя, если тебе интересен этот культурный код. В идеале я хотел бы, чтобы многие наши актеры могли в такой форме тоже поработать», — не стал скрывать Букаев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Режиссер также признался, что форму променада для спектакля подсмотрел на YouTube, где часто известные блогеры берут у кого-либо интервью, идя по улице. Идею импровизации с наполнением спектакля предложил Алексей Зильбер, а его обрамление «родилось» вне репетиций, когда актеры были в отпуске. Спектакль независимо от темы будет начинаться в фойе, откуда группа зрителей выходит через запасной вход под эркером здания театра, а завершаться всякий раз будет во внутреннем дворе, куда слушатели попадут через служебный вход, увидев хранилища для реквизита, большую дверь для вноса декораций прямо на сцену и планшеты с проектами для реставрации здания ТЮЗа.

Уже сегодня и завтра, 27 и 28 августа, состоятся премьерные показы спектакля-прогулки «Пешеходы» для зрителей. С 11 сентября он уже стоит в афише театра по субботам и воскресеньям с маркировкой «16+». Спектакль будет сезонным.