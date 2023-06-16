Казанский ТЮЗ закроет юбилейный сезон 30 июня премьерой по рассказам Василия Шукшина

Казанский Театр юного зрителя 30 июня представит анонсированную весной премьеру по произведениям советского писателя, режиссера, сценариста и актера Василия Шукшина. Постановка называется «Одна нога на берегу, другая — в лодке». Она станет первым вечерним спектаклем режиссера Лилии Ахметзяновой на основной сцене, подчеркнули в пресс-службе театра, и закроет юбилейный, 90-й сезон Казанского ТЮЗа.

Название спектакля — часть фразы из статьи Василия Шукшина «Монолог на лестнице», опубликованной впервые в 1968 году. «Так у меня вышло к сорока годам. Не городской до конца и не деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже не между двух стульев, а, скорее, так — одна нога к берегу, другая — в лодке», — замечал тогда писатель.

В афише театра постановка имеет пометку «почти комедия» и маркирована возрастным цензом 14+. Спектакль будет длиться 2,5 часа с антрактом, он полностью состоит из текстов Василия Шукшина, подчеркнули в театре. Это одновременно путешествие по рассказам писателя и рассуждение о том, кто же он, герой его произведений — деревенский чудик или светлая душа, мечтающая найти свое место в мире.

«Однако вселенная рассказов Василия Шукшина будет расширена с помощью пластических этюдов — в спектакле есть эпизоды, раскрывающие характер героев», — отметили в пресс-службе ТЮЗа.

Именно поэтому к работе над спектаклем были приглашены известные современные хореографы Марсель и Мария Нуриевы. Музыку к постановке создал Альфит Фархадшин. Сценический свет проработала Ольга Окулова, сценографию — Алина Алимова. Зрители почувствуют любовь, смех, запахи и звуки деревни, равнодушие и трагизм города, а также, по мнению постановщиков, соприкоснутся с правдой жизни.

«В этом спектакле заняты артист Виталий Дмитриев, заслуженные артистки РТ Анна Иванова, Алсу Густова, артисты Евгений Быльнов, Гузель Валишина, Полина Малых, Валерий Антонов, Мария Мухортова и Руслан Зубайраев. В ближайшее время раскладка по ролям появится в афише на сайте театра», — сообщили в Казанском ТЮЗе.