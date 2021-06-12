Спектакль-променад «Ночной трамвай»: вагоновожатая-соактер и растроганные до слез зрители

В ночь с пятницы на субботу Казанский ТЮЗ представил уникальный спектакль-променад «Ночной трамвай». Место действия аудиопостановки, с одной стороны, ограничено вагоном трамвая реально существующего кольцевого городского маршрута N5а, с другой — декорациями для него становится ночной пейзаж нетуристической Казани, по которому то разгоняясь, то замедляясь согласно выверенному до секунд сценарию движется вагон.

Повествование в аудиоспектакле-променаде идет от лица разбившегося 20-летнего мотоциклиста Александра Белова, душа которого поселилась в трамвае. Вместе с тем постановка удачно и аккуратно переплетает личную историю главного персонажа с экскурсией по непарадным районам города от персонажа аудиогида.

«Я очень рассчитываю на казанцев. Не уверен, что туристам будет интереснее: надо понимать город хоть чуть-чуть, здесь надо родиться, вырасти. Мне важно разбираться с городом, с казанцами. [Во время спектакля] поневоле вспоминаешь свои истории, связанные с тем или иным местом. Именно поэтому очень важно, чтобы максимальное число казанцев посмотрело этот спектакль. Турист просто посмотрит, что Казань такая необъятная. Более глубинной эта история становится для человека, который здесь родился», — сказал главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

История получилась, действительно, необычной и интересной, увлекающей, трогающей, местами вызывающей слезы на глаза от понимания состояния героя и одновременно стимулирующей личную ностальгию каждого из пассажиров-слушателей «Ночного трамвая».

Удивительно слажено до секунд аудиосопровождение — и диалогов, и музыки, которая намеренно задевает ностальгические сраны души. Самая дорожная песня — «Дальнобойщик» Татьяны Овсиенко, фрагменты нескольких песен группы «Ария», Любовь Успенская, «Любэ»... В самом сюжете деликатно выстроена четкая связь и маршрута следования, и трамвая как места действия, и главного персонажа — души мотоциклиста. При этом никого из персонажей аудиопостановки пассажиры не видят, только слышат, хотя в озвучивании спектакль-променада приняла участие значительная часть труппы ТЮЗа — 12 человек.

«Музыку предложила Зоя (Зоя Рутер, автор пьесы — прим. Т-и), [специально для создания этого спектакля] она общалась в сообществе байкеров, а они любят „Арию“. В целом это спектакль на фантазию: главное — есть дома», — отметил Радион Букаев.

При этом музыка создавалась и специально для спектакля, ее автором стал композитор Камиль Гатауллин. Звукорежиссер проекта Павел Овсянников сделал запись всего аудиоряда, который пассажиры воспринимают через наушники.

Частью экспериментальной пьесы стала и сотрудница «Метроэлектротранса» — вагоновожатая Лилия Горшкова: невидимая для слушателей, как и другие актеры, она не просто управляет трамваем в ночи, но ведет его, как по нотам, в соответствии с динамикой сценария, который то мчит трамвай со свистом ветра, то еле слышно движет его.

«Наша прекрасная Лилия Горшкова всегда будет вести трамвай на этих спектаклях. Это невозможно сделать с новым водителем с ходу. Не знаю, сколько часов я сама провела в трамвае, но ощутила, что меня начали узнавать кондукторы. У водителя трамвая тоже есть наушники, потому что есть моменты, когда мы добавляем скорость, удаляем — например, когда зрители едут под мостом и загадывают желание. Внутри спектакля заложены моменты, которые работают на светофоре или в конкретных местах города», — пояснила Зоя Рутер.

Во время всего спектакля не покидает ощущение, что от сюжета до используемых ассоциативных образов это всё — чья-то личная реальная история. Однако Зоя Рутер и Радион Букаев настаивают, что главный персонаж — собирательный образ, но он близок и понятен многим именно потому, что реальны все детали, которые пришли в спектакль из наблюдений за друзьями и знакомыми, нашими современниками. Изначальная же идея спектакля в городском трамвае принадлежит Евгении Карпаниной, и реализоваться Радионом Букаевым она должна была в театре Краснодара, который тогда возглавлял режиссер.

«Цель была такой, чтобы персонаж Саши Белова был вне поколений. Мы прекрасно можем назвать, когда он родился, в какой момент в “Пятерочке“ зефир стоил по 30 рублей, он слушает альбом “Арии“ 2006 года, который к нему попал — мы понимаем, как мы можем разложить по таймлайну. Но хотелось бы, чтобы и у людей 18 лет, и у людей старше 40, старше 50, даже старше 60 — у всех что-то заностальгировало», — призналась Зоя Путем, адаптировавшая постановку для Казани.

Она также подчеркнула, что, несмотря на ограничение возрастной категории спектакля-променада на афишах 18+, создатели позиционируют его как историю, на которую можно было бы прийти всей семьей.

«И очень хотелось, чтобы концовка была светлой, чтобы мы ушли в ночную Казань с ощущением, что с нами приключилось что-то не очень простое, но всё закончилось хорошо», — резюмировала Рутер.

Спектакль длится час тридцать — час сорок минут, но они пролетают как минут сорок. «Ночной трамвай» будет ходить по пятницам и субботам последним рейсом от трамвайной посадочной площадки «Проспект Победы» и до нее же, не делая в пути остановок. Вагон вмещает 21 пассажира-слушателя. Эксперимент Казанского ТЮЗа уже вызвал немалое любопытство: несмотря на стоимость билетов на постановку-променад, до середины июля они уже распроданы.

Фото: Рамис Назмиев.