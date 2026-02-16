news_header_top
Общество 16 февраля 2026 11:51

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за снегопадов и сильного ветра

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов и метелей, которые обрушатся на республику в ближайшее время. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Вечером 16 февраля, ночью и днем 17 февраля на территории региона ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах с дождем, а также метели с ухудшением видимости до 500 метров и сильный ветер порывами до 22 м/с. На дорогах образуются снежные заносы.

Ранее в ГУ МЧС России по РТ призвали жителей держаться подальше от рекламных конструкций и линий электропередачи, обращать внимание на снег, наледь и сосульки на крышах, а также обходить опасные участки. В Госавтоинспекции также попросили не выезжать за пределы населенных пунктов.

читайте также
Метели с ухудшением видимости, снегопады и гололед вновь ожидаются в Татарстане
