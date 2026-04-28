Казанцам показали обновленный проект третьей очереди набережной Нижнего Кабана

Обновленный проект третьей очереди набережной озера Нижний Кабан представила сегодня директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова на брифинге в Казани.

Она отметила, что на голосование это общественное пространство выносили несколько лет подряд.

«Объект, очевидно, находится в приоритете жителей. Мы увидели рост в два раза относительно тех результатов, которые были в 2021 году. В 2023 году более 8 тыс. человек проголосовали за благоустройство третьей очереди набережной озера. Те преобразования, которые мы с вами видим сейчас, в том числе происходят благодаря голосам наших жителей», – подчеркнула спикер.

После встреч с жителями проект был дополнительно доработан с архитекторами и с экспертами.

«Основные изменения, которые сейчас претерпевает проект, – это изменение трассировки, чтобы каждый раз, когда человек гуляет по набережной, его взгляд сосредотачивался на наших больших городских доминантах архитектурных. Было принято решение сократить объем пешеходной зоны, которая идет прямо по воде, и унести ее на территорию берега, для того чтобы люди могли больше времени проводить именно под зелеными насаждениями», – сообщила Нагуманова.

Позднее Институт развития городов Татарстана уточнил, что работы продолжают следовать графику реализации, включающему два основных этапа. Первый из них предполагается завершить до конца текущего, 2026 года, он сосредоточен на благоустройстве нижней части набережной. Для связи уровней будут обустроены три ключевых подъема: около завода братьев Крестовниковых, со стороны улицы Марджани и по улице КСК;

Второй этап третьей очереди обновления набережной планируется начать в следующем, 2027 году с верхнего променада. Эта часть работ будет сосредоточена на организации комфортной и безопасной пешеходной зоны по всей улице Марджани. Также реорганизуют транспортную схему улицы, предполагающую велосипедное и автомобильное движение, и реконструируют инженерные сети.

Проект третьей очереди набережно озера Нижний Кабан разработан архитектурными бюро Wowhaus и «АрхДесант» под кураторством Института развития городов Татарстана и мэрии Казани.

Рендеры опубликованы Институтом развития городов Татарстана.