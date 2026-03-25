Власти Казани прокомментировали вырубку деревьев на берегу Кабана

Комитет внешнего благоустройства столицы Татарстана в своем Телеграм-канале прокомментировал вырубку деревьев и земляные работы на берегу озера Нижний Кабан, которые обеспокоили жителей Казани.

В комитете заявили, что «никакая засыпка озеру не грозит», а насыпь вдоль берега является временной – она предназначена «для проведения работ по установке опор для будущих дорожек». Представители городских властей заверили, что «после выполнения работ песок уберут», и заметили, что по аналогичной методике проводились работы на другом берегу озера.

Вырубку же части деревьев в комитете назвали «вынужденной» и сослались на необходимость обеспечить безопасность обитателей и гостей столицы РТ.

«<...> безопасность жителей – первична. При подготовке к благоустройству территории деревья внимательно обследовали. К сожалению, результаты обследования нельзя игнорировать – среди выявленных дефектов: критический наклон стволов, повреждённые стволы, гниль в стволе, поражение дереворазрушающими грибами и короедом», – изложили свое понимание ситуации в городской администрации.

В комитете также утверждают, что «следы аварийности» видны на фотографиях стволов, но их не всегда можно увидеть на оставшихся от спиленных деревьев пнях. «<...> следы короедов скрываются под корой, а гниль может быть как в кормлевой части, так и выше по стволу. Безопасными от этого деревья не становятся, они всё еще несут угрозу», – заявили в исполкоме города.

«Важно, что вырубка эта выборочная – только на основе признаков аварийности. К счастью, как видим на фото, большую часть деревьев удается сохранить, и в дальнейшем работы будут идти вокруг стволов, с их защитой. То есть дорожки будут огибать деревья или под стволы будут делаться выемки, как и на второй очереди набережной», = заключили в Комитете внешнего благоустройства, также выразив надежду, что «удаление исключительно аварийных стволов позволит в перспективе улучшить состояние здоровых зелёных насаждений».

Ранее информация о вырубке деревьев вызвала резкую реакцию у жителей Казани. В частности, историк, эксперт по культурной и исторической памяти Энже Дусаева подчеркнула: «Такие места не проектируются. Их можно только сохранить или безвозвратно уничтожить, и важно не облекать их в новые „модные“ наряды, а понять, как раскрыть сокровище, которое смогло дойти до нас, пережить столько поколений и сохранить флору, фауну и живой контакт с природой в самом центре города».