Власти Казани объяснили вырубку деревьев на набережной озера Кабан

В Комитете внешнего благоустройства Казани прокомментировали работы на набережной озера Кабан, вызвавшие недовольство горожан. По словам председателя комитета Альберта Шайнурова, на территории сносят только аварийные деревья.

«Мы подошли к этой территории очень трепетно. Выходили сюда порядка пяти раз для того, чтобы обследовать зелёные насаждения. Как говорится в пословице, семь раз отмерили, один раз отрезали», – отметил Шайнуров.

Во главу угла, по словам спикера, ставится безопасность людей: старые деревья при сильном ветре могут упасть и нанести вред здоровью жителей или повредить имущество.

«Чтобы избежать и даже не допустить таких моментов, конечно же, у нас всегда сносятся зелёные насаждения именно аварийные», – подчеркнул Шайнуров.

Он также заверил, что после завершения строительных работ на территории высадят новые влаголюбивые растения, как это уже было сделано на предыдущих этапах благоустройства.

Ранее информация о вырубке деревьев вызвала резкую реакцию у жителей Казани. В частности, историк, эксперт по культурной и исторической памяти Энже Дусаева подчеркнула: «Такие места не проектируются. Их можно только сохранить или безвозвратно уничтожить, и важно не облекать их в новые „модные“ наряды, а понять, как раскрыть сокровище, которое смогло дойти до нас, пережить столько поколений и сохранить флору, фауну и живой контакт с природой в самом центре города».