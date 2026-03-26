Власти Казани заверили, что новые деревья приживутся на набережной Кабана

В Комитете внешнего благоустройства Казани ответили на опасения экоактивистов о том, что новые деревья могут не прижиться на набережной озера Кабан. Председатель комитета Альберт Шайнуров на встрече с журналистами подчеркнул, что опыт благоустройства предыдущих очередей доказывает обратное.

«Ещё раз обратите внимание на те объекты, которые были благоустроены много лет назад, и посмотрите на их приживаемость. Можно даже прямо сейчас пройти прогуляться, где Новый театр Камала, первая-вторая очереди набережной. Приживаемость хорошая», – заявил Шайнуров.

Он отметил, что растения выбираются в лучших питомниках страны, а в случае неприживаемости действуют гарантийные обязательства подрядчика. При этом сами работы на набережной ведутся по той же технологии, что и шесть лет назад при благоустройстве второй очереди: сначала засыпается песчаный грунт, затем забиваются сваи, после чего песок вынимается.

«Здесь вода закрытая, это озеро, сюда невозможно подвести баржу для забивки свай. Это единственная технология, возможная на данном промежутке», – пояснил Шайнуров.

Ранее информация о вырубке деревьев вызвала резкую реакцию у жителей Казани. В частности, историк, эксперт по культурной и исторической памяти Энже Дусаева подчеркнула: «Такие места не проектируются. Их можно только сохранить или безвозвратно уничтожить, и важно не облекать их в новые „модные“ наряды, а понять, как раскрыть сокровище, которое смогло дойти до нас, пережить столько поколений и сохранить флору, фауну и живой контакт с природой в самом центре города».