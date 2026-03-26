В Институте развития городов Татарстана рассказали о доработке проекта набережной Кабана

Проект благоустройства набережной озера Кабан находится в стадии доработки, сейчас ведутся работы над ключевыми узлами. Об этом на пресс-подходе сообщила заместитель председателя Комиссии по вопросам экономики и формированию комфортной среды Института развития городов Татарстана Арина Петрова.

По ее словам, процесс благоустройства набережной делится на два этапа. В 2026 году благоустроят нижнюю набережную. Сейчас специалисты прорабатывают три ключевых точки: участок напротив завода «Крестьянникова», подъём с нижнего яруса напротив улицы КСК и подъём около памятника Шигабутдину Марджани.

«Также мы ведём активную работу над самой трассировкой нижней набережной. Сейчас она у нас делится на два вида: часть дорожек проходит по воде, а часть дорожек проходит по склону самой набережной», – пояснила Петрова.

Она добавила, что все изменения обсуждаются с экспертами города и жителями. Как только материалы будут готовы в полной мере, их повторно презентуют.