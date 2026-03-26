Руc Тат
16+
Общество 26 марта 2026 14:27

В Институте развития городов Татарстана рассказали о доработке проекта набережной Кабана

Проект благоустройства набережной озера Кабан находится в стадии доработки, сейчас ведутся работы над ключевыми узлами. Об этом на пресс-подходе сообщила заместитель председателя Комиссии по вопросам экономики и формированию комфортной среды Института развития городов Татарстана Арина Петрова.

По ее словам, процесс благоустройства набережной делится на два этапа. В 2026 году благоустроят нижнюю набережную. Сейчас специалисты прорабатывают три ключевых точки: участок напротив завода «Крестьянникова», подъём с нижнего яруса напротив улицы КСК и подъём около памятника Шигабутдину Марджани.

«Также мы ведём активную работу над самой трассировкой нижней набережной. Сейчас она у нас делится на два вида: часть дорожек проходит по воде, а часть дорожек проходит по склону самой набережной», – пояснила Петрова.

Она добавила, что все изменения обсуждаются с экспертами города и жителями. Как только материалы будут готовы в полной мере, их повторно презентуют.

Амфитеатр на Марджани и фонтан у театра: как обновят последний участок набережной Кабана
#набережная озера кабан #благоустройство территории #комфортная городская среда
Съезд фермеров России в Казани: почему аграрии теряют доходы и что предлагают поменять

Татарстан оказался самым поющим регионом России по версии конкурса «Родники.Дети-2026»

