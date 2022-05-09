Казань встретит 9 Мая парадом, «Бессмертным полком», народным караоке и салютом

Сегодня в Казани и по всему Татарстану запланированы праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С раннего утра и до поздней ночи на разных площадках города ожидаются концерты, шествия, выставки и другие события.

Откроет День Победы возложение цветов к воинским захоронениям, расположенным на Архангельском и Арском кладбищах. Спустя час церемония состоится у Вечного огня, памятников труженикам тыла, матерям и вдовам, Советскому Солдату, находящимся в парке Победы.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что основной площадкой празднования Дня Победы в Казани станет площадь Тысячелетия, где в 10.00 начнется прохождение военнослужащих Казанского гарнизона. Все желающие смогут расположиться прямо под стенами Кремля, чтобы наблюдать за парадом и торжественной программой, которая начнется с 9.30.

После парада зрители смогут увидеть театрализованное исполнение песни «День Победы» сводным хором Казани, а также выступление заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева и заслуженной артистки РТ Эльмиры Калимуллиной.

Затем в течение всего дня на площади будет работать выставка боевой техники, где будут представлены современные танки Т-90, Т-80 БВМ, БМП-3, а также откроется палатка с образцами военной формы.

Праздничные мероприятия сегодня состоятся и на других площадках города: в парке Победы, где в 11.00 состоится парад юнармецев, который продолжит фестиваль духовых оркестров «Фанфары Победы»; на улице Баумана, где жители и гости города смогут увидеть реконструкцию Парада Победы, прошедшего в 1945 году.

В 15.00 по центру города пройдет шествие «Бессмертного полка». После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса акция, наконец, вернется к привычному офлайн-формату.

В 19.00 мероприятия вновь откроются на площади Тысячелетия. Здесь пройдет концерт мастеров искусств и молодежных групп, а также выступление тысячного хора «Поющая Казань». Принять участие в празднике, который состоится в формате народного караоке, смогут все желающие.

Традиционно празднование Дня Победы завершится большим салютом, наблюдать который можно будет с акватории Казанки.

Подробную программу празднования в Татарстане 77-й годовщины Победы ранее анонсировал «Татар-информ». Также агентство рассказывало, какие дороги Казани будут перекрыты на время праздничных мероприятий, называло самые удачные места для просмотра праздничного салюта и места для сбора участников «Бессмертного полка».