Дмитрий Дюжев споет дуэтом с Эльмирой Калимуллиной на Дне Победы в Казани

В Казани в День Победы выступит заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«В Казани состоится порядка 130 культурно-массовых мероприятий, часть из них уже проведена на открытом воздухе – в парках и скверах, на дворовых территориях. Во всех образовательных учреждениях проводятся мероприятия. Дети подготовились серьезно, прошел праздничный концерт в культурно-досуговом центре им. Ленина. 8 мая состоится «Парад у дома». Большая колонна военной техники будет перемещаться по улицам Казани», – сообщил он.

Спикер отметил, что военнослужащие поздравят ветеранов по месту жительства. 4 мая в Казани прошла торжественная репетиция праздника на Ярмарочной площади. Следующая тренировка запланирована на 7 мая.

9 Мая утром пройдут памятные мемориальные события на кладбищах, в парке Победы у Вечного огня. Вечером выступят коллективы казанских исполнителей. Одной из центральных площадок станет улица Баумана, где развернется стилизованное празднование.

Ключевым событием станет торжественное прохождение войск казанского гарнизона на площади Тысячелетия с участием более тысячи человек. Зрителям будут продемонстрированы 24 единицы военной техники. Лучшим местом просмотра парада станет склон у Казанского Кремля. Здесь же проедет колонна ретро-автомобилей. В праздничном концерте примет участие многотысячный хор и заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Он исполнит совместно с заслуженной артисткой РТ Эльмирой Калимуллиной известные композиции.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в период подготовки и празднования Дня Победы в столице Татарстана будет ограничен проезд по ряду улиц.