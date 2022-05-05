Названы лучшие места для просмотра салюта в День Победы в Казани

Начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов перечислил лучшие точки Казани для просмотра праздничного салюта в День Победы. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Праздничный салют начнется в 22.00 под песню „День Победы“. Его трансляция будет вестись на телеканале „ТНВ“. Салют будет производиться с акватории Казанки. Лучшими местами его просмотра станут площадь Тысячелетия и набережная Казанки, около центра семьи „Казан“, и Кремлевская набережная», — сказал он.

Абзалов отметил, что ключевым событием 9 Мая в Казани станет торжественное прохождение войск казанского гарнизона на площади Тысячелетия с участием более тысячи человек. Зрителям будет продемонстрировано 24 единицы военной техники. Лучшим местом просмотра парада станет склон у Казанского Кремля. Здесь же проедет колонна ретроавтомобилей. В праздничном концерте примут участие многотысячный хор и заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.