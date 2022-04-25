«Бессмертный полк», выставка танков, военный парад: как в Татарстане отметят 9 Мая

В день 77-й годовщины Победы в крупных городах Татарстана пройдут масштабные военные парады, фестивали духовых оркестров, прозвучит тысячный хор. В исполкомах Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска сегодня обсудили подготовку к празднованию 9 Мая.

Главной площадкой празднования Дня Победы в Казани станет площадь Тысячелетия

Замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова рассказала, что 9 мая торжественные мероприятия в столице Татарстана начнутся с памятной церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах. В парке Победы будут организованы возложения к Вечному огню, памятникам Труженикам тыла, Матерям и вдовам и Советскому Солдату.

В парке Победы будут организованы возложения к Вечному огню, памятникам Труженикам тыла, Матерям и вдовам и Советскому Солдату Фото: © «Татар-информ»

Главной площадкой празднования станет площадь Тысячелетия. Зрители смогут расположиться под стенами Кремля. Все жители и гости города приглашаются на торжественную программу к 9.30. Наиболее удобный вход — со стороны станции метро «Кремлевская» и со стороны Кремлевской набережной.

Участниками парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани станут более 1 тыс. военнослужащих и курсантов.

«На площади в 10.00 состоится прохождение войск казанского гарнизона, а также проезд легендарных танков ИС и Т-34. Гостей праздника также ожидает проезд колонны ретроавтомобилей. В праздничном прохождении примут участие более тысячи военнослужащих и курсантов военных училищ, кадетских классов, Юнармии и суворовцев», — уточнила Сагитова.

По ее словам, в завершение парада зрителям покажут театрализованное исполнение песни «День Победы» сводным хором Казани.

На площади в течение дня будет организована выставка боевой техники — гости увидят уникальные современные танки Т-90, Т-80БВМ, БМП-3. Также будет установлена палатка с образцами военной формы, музей боевой славы и оружия, пройдет выставка автомобилей ДОСААФ.

На площади Тысячелетия в течение дня будет организована выставка боевой техники Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На другом общественном пространстве — в парке Победы будут работать различные тематические площадки. В 11.00 начнется парад юнармейцев, а далее традиционный фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы». С 15.00 гости парка смогут увидеть выступления творческих коллективов города, а в 18.00 в парке зазвучат танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении оркестра.

Как и в предыдущие годы, жители Казани могут стать участниками акции «Бессмертный полк». Акция стала поистине всенародной и очень значимой для жителей всей нашей страны. В этом году 9 мая она возвращается в Казань в обычном режиме — в формате шествия с плакатами. Сбор участников запланирован у сквера Толстого с 13.00, само шествие начнется в 15.00. В колонну также можно будет внедриться на улице Кремлевская у Казанского федерального университета.

Участие в «Бессмертном полку» примет Президент Татарстана Рустам Минниханов. Для него эта акция носит особый характер, она связана с его семьей.

К 19.00 вновь горожан вновь ждут на площади Тысячелетия. Здесь состоится концертная программа мастеров искусств и молодежных групп, а также выступление тысячного хора «Поющая Казань». Вечерний праздник пройдет в формате народного караоке. Зрители смогут увидеть его на телеканале ТНВ в прямой трансляции.

Завершится День Победы в 22.00 красочным салютом, наблюдать который можно будет с акватории Казанки.

Завершится День Победы в 22.00 красочным салютом, наблюдать который можно будет с акватории Казанки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В День Победы на улицах Казани ограничат движение машин

В День Победы, 9 мая, система общественного транспорта Казани будет работать в усиленном режиме. По ряду улиц движение будет ограничено из-за масштабных праздничных мероприятий.

Замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова сообщила, что предпраздничные ограничения дорожного трафика стартуют заранее. Например, 4 мая с 18 до 23 часов будет ограничено движение транспорта на площади Тысячелетия, в том числе от улицы Профсоюзной до улицы Батурина. Далее движение на площади Тысячелетия перекроют 7 мая с 16 часов до 22 часов вечера, в том числе по улицам Право-Булачной и Лево-Булачной до улицы Чернышевского.

Кроме того, полное ограничение трафика на площади Тысячелетия стартует в 17 часов 8 мая и продлится до 2 часов ночи 10 мая — в связи с проведением торжеств. Помимо этого, с 18 часов 8 мая до 22 часов 9 мая будет перекрыта улица Бондаренко.

«В случае скопления людей по завершении салюта возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима. Специальную подачу общественного транспорта организуют со стороны улиц Саид-Галеева и Московской. Метрополитен 9 мая будет работать по графику рабочего дня», — подчеркнула Сагитова.

Гузель Сагитова: «Специальную подачу общественного транспорта организуют со стороны улиц Саид-Галеева и Московской. Метрополитен 9 мая будет работать по графику рабочего дня» Фото: kzn.ru

Она добавила, что ради обеспечения безопасности на всех объектах празднования будут проходить досмотровые мероприятия. 8 мая после финальной репетиции на площади Тысячелетия будет проведена санитарная обработка территории.

Участки с ограничением движения будут сопровождаться выставлением тяжелой техники. На местах празднования предусмотрено дежурство медицинских работников. По периметру площадок будут установлены санитайзеры.

«День Победы в этом году обретает особенное значение, и в наших с вами силах сделать всё, чтобы праздник прошел достойно, мирно и были соблюдены все меры безопасности», — заключила спикер.

Георгиевскую ленту будут раздавать во всех скверах и парках

В предстоящую среду, 27 апреля, в Казани стартует акция «Георгиевская лента». Она пройдет в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Гузель Сагитова подчеркнула, что важно сохранить историческую память о событиях прошлого. «Ежедневно активисты движения „Волонтеры Победы“ будут вручать горожанам символы доблести и героизма. Акция начнется на улице Баумана и будет продолжена в городских парках и скверах до 9 мая включительно», — пояснила замруководителя исполкома.

В предстоящую среду, 27 апреля, в Казани стартует акция «Георгиевская лента». Она пройдет в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, масштабная подготовительная программа празднования Дня Победы в Казани включает в себя порядка 130 мероприятий: акции и флешмобы с участием молодежи, конкурсы, концерты, тематические классные часы в школах, выставки и спортивные соревнования.

Ветеранам вручат подарки и окажут высокотехнологичную медпомощь

В татарстанской столице сейчас проживают свыше 5,1 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. С ними ведется постоянная работа, направленная на создание комфортных условий жизни. Гузель Сагитова уточнила, что в число ветеранов включены труженики тыла, вдовы погибших, участников и инвалидов войны (132 человека), а также жители блокадного Ленинграда.

«Сегодня мы уже начинаем поздравлять ветеранов. Им вручается подарочный набор, в который входят продуктовый комплект, открытки от Президента РТ и мэра Казани. Представители администраций районов, школ, посещают ветеранов на дому или приглашают их родственников для получения подарков», — отметила докладчик.

Уделяется повышенное внимание к здоровью ветеранов. Для них проводятся комплексные диспансерные осмотры, которые завершатся к 30 апреля Фото: © «Татар-информ»

По ее словам, помимо поздравлений и подарков уделяется повышенное внимание к здоровью ветеранов. Для них проводятся комплексные диспансерные осмотры, которые завершатся к 30 апреля. Ветеранам в приоритетном порядке оказывается высокотехнологичная медпомощь.

«Ежегодно оказывается и помощь по ремонту жилья ветеранов. В этом году ремонт был проведен в квартирах 15 ветеранов. Управлением жилищной политики в 2021 году трем ветеранам и пяти членам семей погибших участников Великой Отечественной выданы субсидии на приобретение нового жилья. В 2022 году квартиру по субсидии получила вдова одного ветерана», — заключила замруководителя исполкома.

Парад с кавалерией и военной техникой пройдет в Набережных Челнах

В Набережных Челнах в День Победы, 9 мая, мероприятия начнутся с митинга у памятника Мусе Джалилю. О программе праздника на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

Торжественное мероприятие начнется в 9.00. В нем примут участие кадеты и студенты Набережночелнинского государственного педагогического университета. В это же время будет объявлена процедура почетного караула у мемориального комплекса «Родина-мать». В 9.30 начнется выступление большого детского хора и сводного оркестра. В 10 часов у мемориального комплекса начнется шествие торжественного парада.

Рамиль Халимов: «В Набережных Челнах в День Победы, 9 мая, мероприятия начнутся с митинга у памятника Мусе Джалилю» Фото: nabchelny.ru

В параде традиционно примут участие гарнизон пожарной охраны федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан и отдела надзорной деятельности; парадные расчеты военно-патриотического подразделения «Каскад» Набережночелнинского политехнического колледжа и учащихся кадетских школ.

По словам спикера, в праздничных колоннах торжественным маршем пройдут студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования города. Тринадцатый год подряд в параде будет принимать участие кавалерия и военная техника. Закончится парад возложением венков и цветов к мемориалу «Родина-мать».

Пощадки празднования Дня Победы откроют в трех районах Автограда

Праздничные мероприятия продолжатся в трех районах города: будет организована реконструкция полевой кухни «Солдатская каша» в 11.30 в Комсомольском районе, в 12.00 — в Центральном и Автозаводском районах.

В Автозаводском районе — у памятника «Лавровый венок» состоится программа «Нам завещаны память и слава» с парадом победителей смотра строя и песни, а также возложением венков, цветов к памятнику и бюстам Героев Советского Союза. На сцене парка пройдет праздничный концерт «Не смолкнет слава тех великих лет».

В Центральном районе запланированы гала-концерт городского конкурса-фестиваля «Эхо Победы», передвижная выставка «Дорогами Победы», театрализованное представление «За Победу!». В Комсомольском районе состоится фестиваль «Эхо Победы».

В Центральном районе запланированы гала-концерт городского конкурса-фестиваля «Эхо Победы», передвижная выставка «Дорогами Победы», театрализованное представление «За Победу!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Одним из самых искренних мероприятий Дня Победы челнинцы считают шествие „Бессмертного полка“. Эта акция позволяет нам воздать дань уважения тем, кто защищал Родину, ощутить и себя причастными к великому делу, продемонстрировать единство и патриотизм, сохранить в каждой семье личную память о поколении, прошедшем через Великую Отечественную войну. Каждая семья может опубликовать воспоминания о своем ветеране, его боевом пути, семейное фото и видео на сайте городского совета учащихся. К шествию, которое начнется в 16.00, приглашаем всех подключиться», — отметил заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

Продолжится праздник в 17.00 театрализованной программой на майдане парка «Прибрежный». Затем с 18.00 до 19.00 для всех жителей и гостей города будет организован праздничный концерт детских коллективов, по завершении которого Набережные Челны присоединятся к всероссийской акции «Минута молчания», чтобы почтить память павших героев Великой Отечественной войны.

С 19.00 до 21.00 продолжится праздничная концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей города. Завершением празднования Дня Победы в городе станет праздничный салют. Он прогремит в 21.00.

«По состоянию на 15 апреля 2022 года в Набережных Челнах зарегистрированы 947 ветеранов Великой Отечественной войны. За год количество ветеранов уменьшилось на 362 человека. Самым „возрастным“ ветеранам, Канидиеву Ивану Николаевичу и Кравченко Александре Георгиевне, в прошлом году исполнилось 100 лет», — добавил Халимов.

С 19.00 до 21.00 продолжится праздничная концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей города Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Докладчик напомнил, что от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова участникам и инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам умерших (погибших) участников войны вручат подарочные продуктовые наборы. 18 апреля в город поступили 343 подарочных продуктовых набора, в том числе 961 именная поздравительная открытка ветеранам Великой Отечественной войны.

«77 лет прошло с той ужасной, жестокой войны, но во многих сердцах остались воспоминания, боль, утраты... И с каждым годом этих сердец становится все меньше и меньше. Так давайте от всей души скажем им спасибо за мир, за весну и чистое синее небо. Мы приглашаем челнинцев и гостей нашего города на праздничные мероприятия», — пригласил Рамиль Халимов.

В образовательных учреждениях Челнов пройдет почти 700 мероприятий

В образовательных учреждениях Набережных Челнов планируется проведение 669 мероприятий в рамках празднования 77-й годовщины Победы с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны.

«Наиболее значимые из них: акция „Моя семья причастна к той Победе“, которая проводится по инициативе депутатов Городского совета учащихся, городской конкурс „Лучший часовой Поста № 1“, акция „Голубой трамвай“ совместно с хором ветеранов и тимуровскими отрядами города», — рассказал заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

Помимо этого, пятый год в городе проводилась акция «Поющие Челны», в ходе которой школьные хоры исполняли песни военных лет, в этом году стартовала акция «Письмо ветерану», в которой учащиеся принимают активное участие.

В образовательных учреждениях Набережных Челнов планируется проведение 669 мероприятий в рамках празднования 77-й годовщины Победы с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 18 по 25 апреля в городе Набережные Челны прошел городской добровольческий марафон «Весенняя неделя добра — 2022». С 7 апреля по 18 мая 2022 года Молодежным центром «Заман» для учащейся молодежи проводится историческая интеллектуальная игра «Страницы Великой Победы», приуроченная к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С 18 апреля по 9 мая среди детей работающей молодежи города реализуется видеопроект «Память. Дети», посвященный 77-й годовщине Великой Победы (53 видеоролика размещены в социальных сетях). 22 апреля в городе стартовала акция «Георгиевская лента».

В Нижнекамске квартет из Москвы PER4MEN исполнит военные песни

В Нижнекамске торжественные мероприятия развернутся на трех основных площадках: на площади Победы, у Дома народного творчества и на площади имени Лемаева. Программу празднования Дня Победы в Нижнекамске озвучил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Айзат Махмутов.

В 9.00 откроет череду праздничных мероприятий концертная программа хора ветеранов «Надежда» возле Дома народного творчества. В это же время на площади Лемаева начнут свою работу тематические интерактивные площадки — музей под открытым небом, мастер-классы, фотозоны и многое другое.

В 10.00 напротив Монумента Победы состоится торжественный митинг, традиционный парад, где примут участие парадные расчёты школ города, средних специальных и высших учебных заведений, силовых структур и общественных военно-патриотических организаций, состоится возложение цветов к Монументу Победы.

В Нижнекамске торжественные мероприятия развернутся на трех основных площадках: на площади Победы, у Дома народного творчества и на площади имени Лемаева Фото: e-nkama.ru

В 12.00 на городском кладбище состоится возложение цветов к братской могиле татарстанского лыжного батальона.

Продолжением торжественного митинга станет большой праздничный концертный марафон «Пришла весна — весна Победы» / «Җиңү язы», который объединит все творческие коллективы города и предприятий.

В 11.30 стартует праздничная программа концертно-творческого центра с выступлением солистов и оркестра народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры Республики Татарстан Зинаиды Плетневой. Свое творчество и праздничное настроение подарят воспитанники детских школ искусств города в праздничном концерте, который состоится в 13.00.

В 15.00 от Комплексного музея города стартует всероссийская акция «Бессмертный полк», участником которой может стать любой житель или гость нашего города. Традиционно акция пройдет по маршруту: Комплексный музей — проспект Строителей — проспект Химиков — улица 50 лет Октября (нечетная сторона) — площадь Победы.

В 16.00 на площади Дома народного творчества продолжится праздничный концертный марафон, в котором выступят участники фестиваля патриотической песни, представители градообразующих предприятий, творческие коллективы и солисты различных организаций, свои лучшие выступления подарят артисты города.

Праздничным подарком для горожан и гостей города станет выступление московского вокального квартета PER4MEN в 21.00, в исполнении которого прозвучат песни Победы. Кульминацией дня станет праздничный салют, который озарит ночное небо Нижнекамска в 22.00 возле Монумента Победы.