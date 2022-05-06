«Бессмертный полк» в Казани пройдет от улицы Карла Маркса до площади Тысячелетия

Шествие «Бессмертного полка» в Казани 9 мая пройдет в традиционном формате. Сбор участников состоится в 13:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Старт акции – в 15:00, – сообщают организаторы.

«Колонна проследует по улицам Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка “Черное озеро” и по улице Кремлевской. Завершится акция на площади Тысячелетия, где будет проходить концерт», – говорится в сообщении.

Резервными точками для тех, кто опоздает, станут пункты входа на улицах Нужина и Астрономической у Казанского федерального университета.

«С 10:00 до 16:00 по маршруту шествия будет ограничено движение транспорта. Просим планировать свой маршрут заранее», – уточняют организаторы.

Как ранее сообщал «Татар-информ», ограничение движения транспорта в Казани в период подготовки и празднования Дня Победы будет действовать и на других участках дорог.