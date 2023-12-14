Казань вошла в топ-5 городов для путешествий с детьми в декабре

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла четвертое место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок с детьми в этом декабре. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

В целом в декабре 2023 года число бронирований с детьми увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя средняя стоимость ночи в гостинице выросла на 6%, отмечает пресс-служба сервиса.

Лидером оказалась Москва с 13% бронирований с детьми, на второй позиции разместился Санкт-Петербург с 12%. Топ-3 замкнул город-курорт Сочи с 11% таких бронирований.

На пятом месте, уступив Казани, оказалась Красная Поляна. Места с шестого по десятое заняли Геленджик, Ялта, Анапа, Краснодар и Кисловодск.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой, и оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.