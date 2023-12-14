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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-5 городов для путешествий с детьми в декабре
Столица Татарстана заняла четвертое место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок с детьми в этом декабре. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
В целом в декабре 2023 года число бронирований с детьми увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя средняя стоимость ночи в гостинице выросла на 6%, отмечает пресс-служба сервиса.
Лидером оказалась Москва с 13% бронирований с детьми, на второй позиции разместился Санкт-Петербург с 12%. Топ-3 замкнул город-курорт Сочи с 11% таких бронирований.
На пятом месте, уступив Казани, оказалась Красная Поляна. Места с шестого по десятое заняли Геленджик, Ялта, Анапа, Краснодар и Кисловодск.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой, и оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков.
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