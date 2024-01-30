Яхт-клуб, глэмпинги и туры по Волге: чем будет завлекать туристов Татарстан

О планах по развитию туризма рассказали на брифинге в Доме Правительства РТ

Фото: prav.tatarstan.ru

В Татарстане по нацпроекту построят 31 глэмпинг и 22 пляжа

Татарстан получил более 1,7 млрд рублей поддержки на развитие туристической отрасли. Из них в 2022 году было освоено 530 млн, в 2023 году – 817 млн, а на 2024 год запланировано 419 млн рублей.

«Национальный проект “Туризм и индустрия гостеприимства” появился в РФ благодаря инициативе Президента Владимира Владимировича Путина. Было очень много дискуссий, надо ли стране такой проект создавать. Но решение Президента было однозначным», – отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Планов по развитию туризма в республике было много, поэтому Татарстан сразу включился в реализацию нацпроекта. Например, в рамках этой программы в республике запустили чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего за два года было выполнено 46 рейсов, на которых в республику прибыло почти 8 тыс. туристов – это люди, которые покупали турпакеты. Загрузка на каждом из этих чартеров, по словам Иванова, достигала более 90%.

Особое внимание уделили строительству глэмпингов. Деньги получит 31 проект, рассчитанный на 405 номеров. Всего для этого выделили 521 млн рублей.

На развитие глэмпингов выделили 521 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для создания и развития 22 пляжей на берегах татарстанских водоемов направили 173,6 млн рублей. Эта мера поддержки для республики новая и действует всего год. За это время предприниматели закупили необходимое оборудование, в преддверии следующего купального сезона – в мае – его установят на пляжах. Сергей Иванов подчеркнул, что в перечень вошли водоемы не только в Казани, но и в других районах республики.

У елабужского Городища появится туристско-информационный центр

Еще одно направление – это развитие туристического кода центра городов. Поддержку от государства в размере 378,7 млн рублей получили два проекта – Старо-Татарская слобода в Казани и исторический центр Елабуги. Более того, Казань заняла первое место среди 30 отобранных для субсидирования городов.

В Елабуге в рамках реализации проекта украсили архитектурной подсветкой 68 объектов архитектурного наследия, в том числе Спасский собор, Педагогический институт, в прошлом – Епархиальное училище, Никольскую церковь и другие.

В Елабуге в рамках реализации проекта украсили архитектурной подсветкой 68 объектов архитектурного наследия Фото: © «Новая Кама»

«Согласно конкурсной программе выигранные средства грантов были направлены на обустройство туристических маршрутов. В результате на наиболее популярных туристических направлениях были обустроены смотровые площадки вдоль склонов, ведущих к Шишкинским прудам, появились два обзорных бинокля, на площади Ленина установлен памятник купцу, изобретателю, филантропу и градоначальнику Елабуги Ивану Васильевичу Шишкину», – рассказал мэр Елабуги Рустем Нуриев.

Он также отметил, что возле елабужского Городища в будущем сезоне появится туристско-информационный центр, также особое внимание будет направлено на развитие пляжной зоны с причалом для катеров, ресторанами, детскими площадками.

Преображение Старо-Татарской слободы – это только начало

В Казани на обустройство территории Старо-Татарской слободы из федерального бюджета выделили 165,7 млн рублей, республика добавила к ним дополнительно 38,8 млн. Обновить ее решили потому, что по популярности она занимает третье место после Казанского Кремля и Казанского Богородицкого монастыря, но туристы не задерживались там более 20-30 минут, отметила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Авторы проекта представили территорию префектуры от улицы Тази Гиззата до Вахитовской площади в виде татарского национального украшения хаситэ, «драгоценными камнями» в нем стали основные достопримечательности слободы: мечеть Марджани, Тихвинская церковь, Сенной базар и другие. При разработке шрифтов, использующихся в оформлении, использовали элементы арабской графики.

В Казани на обустройство территории Старо-Татарской слободы из федерального бюджета выделили 165,7 млн рублей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Площадь в 100 га поделили на три участка: промышленную, культурно-деловую зоны и территорию Забулачья. У каждый из них фирменный стиль.

«Безусловно, то преображение, которое получила Старо-Татарская слобода, – это начало дальнейшей работы над развитием этой территории, которая в результате получит рост туристического потока, увеличение количества гостиниц, соответственно – увеличение доходов от туристов», – подчеркнула Санникова.

Размещение заправочных станций на воде – больной вопрос для всей России

Рассказал Сергей Иванов и еще об одном проекте – туристической территории «Казань марина», которая появится в Лаишевском районе. Она будет рассчитана на 300 яхт, здесь будут пункты сервисного обслуживания и хранения судов на воде и на суше. Также планируется обустроить отели на 1,2 тыс. номеров, создать 1,9 тыс. рабочих мест. Турпоток при полном запуске всех объектов оценивают в 620 тыс. человек.

По словам руководителя профильного комитета, по проекту также предусмотрена заправочная станция, но для ее реализации необходимо сначала внести некоторые законодательные изменения. Госкомитет по туризму РТ совместно с Минэкономразвития РФ работают над тем, чтобы сделать строительство заправочных станций на воде более доступными.

Туристическая территория «Казань марина» будет рассчитана на 300 яхт, здесь будут пункты сервисного обслуживания и хранения судов на воде и на суше Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Это больной вопрос не только для Татарстана, но и для всей России. На сегодняшний день в законодательстве есть нормы, которые делают размещение заправочной инфраструктуры на воде очень сложной. Мы сейчас вместе с Минэкономразвития РФ работаем над тем, чтобы внести соответствующие изменения, они тоже эту проблему понимают. Нужно сделать так, чтобы все-таки заправочные станции для маломерного флота стали развиваться в нашей стране», – прокомментировал Иванов.

Он также отметил, что в каждом регионе России протекает большое количество рек, поэтому проблема остается актуальной абсолютно для всех.

«У нас такое богатство – Волга и Кама, плюс Куйбышевское водохранилище, конечно, его надо развивать», – заключил председатель Госкомитета РТ по туризму.

Находящимся на Волге регионам нужно интегрироваться друг с другом

Недавно в республике анонсировали разработку туристической схемы «Большая Волга», которая объединит 13 регионов.

В проект входят Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская и Ярославская области.

В республике анонсировали разработку туристической схемы «Большая Волга», которая объединит 13 регионов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Разработка турсхемы начнется в феврале 2024 года.

«Мы постараемся, чтобы Республика Татарстан максимально вошла в этот план развития [Проект “Большая Волга”] не только с имеющимися туристическими центрами, но и с перспективными. Мы видим, что необходима увязка, почему, собственно, мы и начали развивать Великий Волжский путь несколько лет назад. Мы понимаем, что регионам необходимо интегрироваться друг с другом, чтобы создавалась единая туристическая инфраструктура», – прокомментировал Иванов.

Он также отметил, что Татарстан выгодно отличается от других регионов по многим параметрам: историческому наследию, национальной кухне, богатой культуре, архитектуре и многому другому.

Иванов напомнил, что разработка схемы макротерритории «Большая Волга» ведется из средств нацпроекта силами ВЭБа и агентства «ПромГород». Работа над ней только началась и еще предстоит проанализировать, какие необходимы дополнительные инфраструктурные решения для того, чтобы расшивать узкие места. Также будут определяться основные точки роста туристического потока на ближайшую перспективу 2030-2035 годов, разрабатываться меры поддержки для увеличения номерного фонда, туристических поездок.