Казань вошла в топ-5 городов России для путешествий в январе

Столица Татарстана заняла четвертое место среди городов по популярности в качестве места для путешествий в этом январе. Об этом свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip.

На Казань пришлось 3% бронирований отелей. Ее ожидаемо опередили Москва с 26,6% всех бронирований, Санкт-Петербург с 13,4% и Сочи с 9%, сообщает «Газета.Ru».

Замкнул топ-5 Екатеринбург с 2,5% бронирований. Позиции с шестой по десятую заняли Краснодар (2,1%), Нижний Новгород (1,7%), Калининград (1,6%), Новосибирск (1,5%) и Владивосток (1,2%).

При этом в январе 2024 года 73% российских туристов путешествовали по РФ. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань попала в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой, в топ-5 туристических мест России для зимних отпусков и в топ-3 отечественных университетских городов для путешествий в январе.

О планах по развитию туристической отрасли РТ можно прочитать в материале «Татар-информа» Яхт-клуб, глэмпинги и туры по Волге: чем будет завлекать туристов Татарстан.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.