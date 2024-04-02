Картаполов об атаке предприятий Татарстана: БПЛА были запущены с территории Украины

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Беспилотники, ударившие по Елабуге и Нижнекамску в Татарстане, однозначно были запущены с территории Украины. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Надо понять, что это за беспилотники, какой тип, что они из себя представляют. По тому видео, которое можно найти в интернете, — он похож даже больше на легкомоторный самолет. Осталось понять, в каком варианте он применялся: пилотируемом или беспилотном», — сказал Картаполов.

По его мнению, окончательные выводы по поводу данных аппаратов можно будет сделать только после расследования и уже после вырабатывать рекомендации по борьбе с ними.

Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Позже гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев уточнил, что удар беспилотников пришелся по общежитию на территории особой экономической зоны. В свою очередь мэр Нижнекамска Рамиль Муллин рассказал об атаке беспилотника на местное предприятие. По его словам, дрон был обезврежен системой безопасности, технологический процесс предприятия не нарушен.

По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана. Следователи будут расследовать обстоятельства обстрелов.