Карадениз и Батыршина стали послами Игр стран БРИКС

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Главный тренер «Рубина-2» (фарм-клуба казанского футбольного «Рубина») Гёкдениз Карадениз стал послом Спортивных игр стран БРИКС. В церемонии, которая прошла на полях XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», принял участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Вместе с турецким футболистом почетная миссия возложена и на чемпионку мира по художественной гимнастике, заслуженного мастера спорта России Яну Батыршину.

Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Всего будут разыграны 380 комплектов медалей по 29 видам спорта. Первые билеты на дисциплины международного турнира поступили в продажу 23 апреля – за 50 дней до старта игр.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. В форуме принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов. В частности, сегодня он встретился с молодыми дипломатами из 20 стран ОИС.