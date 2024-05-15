Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Карадениз и Батыршина стали послами Игр стран БРИКС
Главный тренер «Рубина-2» (фарм-клуба казанского футбольного «Рубина») Гёкдениз Карадениз стал послом Спортивных игр стран БРИКС. В церемонии, которая прошла на полях XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», принял участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Вместе с турецким футболистом почетная миссия возложена и на чемпионку мира по художественной гимнастике, заслуженного мастера спорта России Яну Батыршину.
Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Всего будут разыграны 380 комплектов медалей по 29 видам спорта. Первые билеты на дисциплины международного турнира поступили в продажу 23 апреля – за 50 дней до старта игр.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. В форуме принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов. В частности, сегодня он встретился с молодыми дипломатами из 20 стран ОИС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»