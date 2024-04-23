В Казани началась продажа билетов на Игры БРИКС

За 50 дней до старта Игр БРИКС в Казани в продажу поступили первые билеты на дисциплины международного турнира. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Соревнования состоятся в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Сегодня появились билеты на турниры по спортивной гимнастике, фехтованию, плаванию, ушу, корэш, самбо, синхронному плаванию, бадминтону, каратэ, прыжкам в воду, дзюдо, спортивной борьбе, ушу и борьбе на поясах. На остальные дисциплины билеты начнут продавать в мае — всего в программе предусмотрены соревнования по 20 видам спорта. Помимо состязаний, зрителей ожидает яркая культурная программа, сессии с участием именитых атлетов и интерактивные шоу.

Ожидается, что международный турнир в Казани соберет свыше 4,5 тыс. спортсменов из стран БРИКС и приглашенных государств. Россию представят ведущие представители сборной, в том числе чемпион мира и Европы по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, чемпионка России по художественной гимнастике Лала Крамаренко и многие другие.

«50 дней остается до одного из главных мультиспортивных турниров лета, и я очень рад, что это событие пройдет в Казани. Город в очередной раз доказывает, что является спортивной столицей России. Жители и гости Казани в очередной раз смогут насладиться классным спортивным зрелищем и увидеть вживую сильнейших спортсменов», — сказал олимпийский чемпион, волейболист сборной России и казанского «Зенита» Максим Михайлов.