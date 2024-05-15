Карадениз в тюбетейке посетил стенд «Рубина» на KazanForum и сфотографировался с гостями

Фото: © «Татар-информ»

Главный тренер «Рубина-2» (фарм-клуба казанского футбольного «Рубина») Гёкдениз Карадениз посетил сегодня площадку XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Гость в татарском национальном головном уборе – в тюбетейке – побывал на стенде казанского футбольного клуба в «Казань Экспо», где охотно фотографировался с посетителями международного события. В частности, он пообщался с соотечественником – с представителем «Анадолу» Огузом Каракашем – и сделал с ним снимок на память.

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня Гёкдениза Карадениза посвятят в послы Игр стран БРИКС, которые пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня.

Гёкдениз Карадениз с 7 июля 2023 года является главным тренером команды «Рубин-2». Казанский «Рубин» стал вторым клубом в его карьере, до этого футболист более 10 лет провел в родном «Трабзонспоре». Лучший бомбардир команды в премьер-лиге – 39 голов.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. В форуме принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов. В частности, сегодня он встретился с молодыми дипломатами из 20 стран ОИС.

KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.