Рустам Минниханов встретился с молодыми дипломатами из 20 стран ОИС на KazanForum

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов на KazanForum 2024 встретился с молодыми дипломатами из 20 стран Организации исламского сотрудничества. Он рассказал им об опыте республики по выстраиванию международных отношений и пожелал их странам процветания.

«Мы не можем упустить такую возможность пообщаться с перспективными дипломатами, будущими большими начальниками. Мы с нетерпением ждём вашего карьерного роста. Для вас участие в подобных мероприятиях станет хорошим подспорьем для вашей дальнейшей работы. Особенно важны контакты, которые вы здесь получите. Сейчас непростое время, когда очень важно, чтобы сложности разрешались именно усилиями дипломатов», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что между Татарстаном и Исламским миром с каждым годом растет товарооборот и число контактов, однако республика ещё не охватила все страны ОИС. В этом направлении будет приложено ещё больше усилий. Большими помощниками здесь могут стать как раз молодые дипломаты.

Во встрече поучаствовали представители разных стран Исламского мира, а также ряд российских молодых специалистов. Им по очереди предоставляли слово, и каждый из них мог обратиться к Минниханову, рассказать о своей стране и задать интересующий его вопрос.

«Развитие молодежной дипломатии и укрепление международного молодежного сотрудничества являются одними из приоритетов молодежной политики Республики Татарстан. Регион заинтересован в том, чтобы стать постоянным местом взаимодействия молодых дипломатов России и стран мира. Для того, чтобы у молодежи была возможность развиваться в международном направлении, совместно с Академией молодежной дипломатии мы реализуем различные проекты в течение года», – отметил министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков.

Встреча прошла в свободной неформальной обстановке. Рустам Минниханов интересовался у молодых дипломатов иерархией должностей в посольствах и рассказывал о своих поездках в страны участников.

«Это мой первый визит в Россию в целом. Встреча прошла на высоком уровне, уверена, дальше будет тоже очень интересно. Такие мероприятия – это уникальная возможность для нас, молодых дипломатов, перенять опыт больших государственных деятелей, как Раис Татарстана, и в дальнейшем применять его на практике», - поделилась впечатлениями атташе МИД Туркменистана Багуль Керимова.

По ее словам, на форуме молодых дипломатов в Казани молодые дипломаты могут завести много полезных знакомств и пообщаться с сотрудниками внешнеполитических ведомств разных стран.