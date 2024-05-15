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Политика 15 мая 2024 11:04

Рустам Минниханов встретился с молодыми дипломатами из 20 стран ОИС на KazanForum

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Рустам Минниханов встретился с молодыми дипломатами из 20 стран ОИС на KazanForum
Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов на KazanForum 2024 встретился с молодыми дипломатами из 20 стран Организации исламского сотрудничества. Он рассказал им об опыте республики по выстраиванию международных отношений и пожелал их странам процветания.

«Мы не можем упустить такую возможность пообщаться с перспективными дипломатами, будущими большими начальниками. Мы с нетерпением ждём вашего карьерного роста. Для вас участие в подобных мероприятиях станет хорошим подспорьем для вашей дальнейшей работы. Особенно важны контакты, которые вы здесь получите. Сейчас непростое время, когда очень важно, чтобы сложности разрешались именно усилиями дипломатов», отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что между Татарстаном и Исламским миром с каждым годом растет товарооборот и число контактов, однако республика ещё не охватила все страны ОИС. В этом направлении будет приложено ещё больше усилий. Большими помощниками здесь могут стать как раз молодые дипломаты.

Во встрече поучаствовали представители разных стран Исламского мира, а также ряд российских молодых специалистов. Им по очереди предоставляли слово, и каждый из них мог обратиться к Минниханову, рассказать о своей стране и задать интересующий его вопрос.

«Развитие молодежной дипломатии и укрепление международного молодежного сотрудничества являются одними из приоритетов молодежной политики Республики Татарстан. Регион заинтересован в том, чтобы стать постоянным местом взаимодействия молодых дипломатов России и стран мира. Для того, чтобы у молодежи была возможность развиваться в международном направлении, совместно с Академией молодежной дипломатии мы реализуем различные проекты в течение года», – отметил министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков.

Встреча прошла в свободной неформальной обстановке. Рустам Минниханов интересовался у молодых дипломатов иерархией должностей в посольствах и рассказывал о своих поездках в страны участников.

«Это мой первый визит в Россию в целом. Встреча прошла на высоком уровне, уверена, дальше будет тоже очень интересно. Такие мероприятия это уникальная возможность для нас, молодых дипломатов, перенять опыт больших государственных деятелей, как Раис Татарстана, и в дальнейшем применять его на практике», - поделилась впечатлениями атташе МИД Туркменистана Багуль Керимова.

По ее словам, на форуме молодых дипломатов в Казани молодые дипломаты могут завести много полезных знакомств и пообщаться с сотрудниками внешнеполитических ведомств разных стран.

#Рустам Минниханов #KazanForum #дипломатические отношения
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