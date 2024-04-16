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Спорт 16 апреля 2024 12:37

На играх БРИКС в Казани разыграют 380 комплектов медалей

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На играх БРИКС в Казани разыграют 380 комплектов медалей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На играх БРИКС в Казани будут комплекты наград по 29 видам спорта. Но пока окончательный список дисциплин не утвержден. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Будут разыграны 380 комплектов наград по 29 видам спорта. Но окончательный список дисциплин будет утвержден на оргкомитете в мае, думаю, остановимся на 20-25 видах. На такую проектную мощность мы рассчитываем», – рассказал спикер.

Он добавил, что для участия в Играх приедут в Казань порядка 4 тыс. спортсменов из разных стран.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#брикс #владимир леонов #медали
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