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На играх БРИКС в Казани разыграют 380 комплектов медалей
На играх БРИКС в Казани будут комплекты наград по 29 видам спорта. Но пока окончательный список дисциплин не утвержден. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.
«Будут разыграны 380 комплектов наград по 29 видам спорта. Но окончательный список дисциплин будет утвержден на оргкомитете в мае, думаю, остановимся на 20-25 видах. На такую проектную мощность мы рассчитываем», – рассказал спикер.
Он добавил, что для участия в Играх приедут в Казань порядка 4 тыс. спортсменов из разных стран.
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