«КАМАЗ» попал в топ-5 автопроизводителей в РФ по продажам легких коммерческих машин

ПАО «КАМАЗ» продал за минувшую неделю 28 легких коммерческих машин и попал в топ-5 автопроизводителей в рейтинге LCV (по объему продаж в этом показателе).

Для сравнения: татарстанского производителя грузовиков обогнали только «ЛАДА» (92 шт.), Sollers (301 шт.), УАЗ (320 шт.) и «ГАЗ» (1122 шт.). Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Добавим, что всего в РФ за вышеупомянутый период продали 1991 новый легкий коммерческий автомобиль.

Также эксперты подсчитали, что за прошедшую неделю в России реализовали 22880 легковых автомобилей, 2425 грузовиков и 333 автобуса.

«Таким образом, суммарный объем продаж новых автотранспортных средств за этот период составил 27629 единиц. И это на 5% меньше, чем неделей ранее», - говорится в сообщении.