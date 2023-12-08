КАМАЗ собирается в 2024 году спроектировать туристический автобус

ПАО «КАМАЗ» предполагает в наступающем 2024 году спроектировать туристический автобус. Об этом рассказал журналистам генеральный директор компании Сергей Когогин в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

«У нас есть намерения в следующем году спроектировать свой собственный туристический автобус», — поделился планами менеджер, выразив уверенность, что с ростом внутреннего туризма этот сегмент точно окажется востребован.

В конце декабря прошлого, 2022 года президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил о нехватке туристических автобусов в стране и проблемах с их обслуживанием. Тогда он предложил наладить производство таких автобусов на автомобильных заводах или ввести временную программу субсидирования их закупок за рубежом.

Позднее, в июле 2023 года, министр экономического развития РФ Максим Решетников проинформировал, что возглавляемое им ведомство договорилось с КАМАЗом о создании рабочей группы по производству российских туристических автобусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что гендиректор КАМАЗа спрогнозировал рекордную чистую прибыль по итогам 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.