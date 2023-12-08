Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
КАМАЗ собирается в 2024 году спроектировать туристический автобус
ПАО «КАМАЗ» предполагает в наступающем 2024 году спроектировать туристический автобус. Об этом рассказал журналистам генеральный директор компании Сергей Когогин в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.
«У нас есть намерения в следующем году спроектировать свой собственный туристический автобус», — поделился планами менеджер, выразив уверенность, что с ростом внутреннего туризма этот сегмент точно окажется востребован.
В конце декабря прошлого, 2022 года президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил о нехватке туристических автобусов в стране и проблемах с их обслуживанием. Тогда он предложил наладить производство таких автобусов на автомобильных заводах или ввести временную программу субсидирования их закупок за рубежом.
Позднее, в июле 2023 года, министр экономического развития РФ Максим Решетников проинформировал, что возглавляемое им ведомство договорилось с КАМАЗом о создании рабочей группы по производству российских туристических автобусов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что гендиректор КАМАЗа спрогнозировал рекордную чистую прибыль по итогам 2023 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»