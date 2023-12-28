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Путин на встрече с гендиректором Ростеха: «КАМАЗ обогнал всех»
На встрече с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым Президент Владимир Путин отметил успехи КАМАЗа в автомобилестроении, а именно в разработке и выпуске беспилотных магистральных тягачей.
«По автомобилестроению. Наши предприятия активно принимают участие в производстве электромашин», — доложил глава госкорпорации, на что Путин добавил: «И беспилотников».
Затем Президент отметил, что татарстанский автогигант обогнал всех. Чемезов доложил, что уже шесть беспилотников КАМАЗа ходят по трассе Москва — Санкт-Петербург.
«В 2024 году запустим уже 18, будет 18 машин уже курсировать. Такой же беспилотник в 2024 году мы запустим карьерного типа. То есть огромный самосвал, но он без кабины, без всего, будет самостоятельно возить породу, горную массу и так далее», — цитирует главу Ростеха пресс-служба Кремля.
Напомним, в июне 2023 года Раис Татарстана Рустам Минниханов в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии открытия участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ». Тогда в путь отправились три беспилотника, еще через месяц были запущены три машины.
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