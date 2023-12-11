«КАМАЗ» хочет достичь выручки более 800 млрд рублей к 2030 году

ПАО «КАМАЗ» планирует до 2030 года достичь выручки в объеме 806 млрд рублей, а продать около 60 тысяч грузовиков. Также планируемая доля продаж за рубежом должна составить 16%, рентабельность по EBITDA – 9 %, следует из пресс-службы компании.

Кроме того, автопроизводитель планирует развивать новую продуктовую линейку КАМАЗ (грузовые автомобили поколения К5+, новые семейства пассажирского транспорта и автомобилей Компас, безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт) и новые бизнесы (карьерная и вездеходная техника, комплексные транспортные решения, экосистема сервисов). Еще компания по производству грузовиков собирается модернизировать производственные мощности, отвечающих передовому уровню автомобилестроения.

Что касается инвестиционной программы, то на нее заложили более 380 млрд рублей. Среди приоритетных программ: «НИОКР», «Реинжиниринг 2.0», «Развитие новых бизнесов и продаж».

«Большое внимание в стратегии КАМАЗа уделено вопросам экологии и низкоуглеродного развития, социальной политике, совершенствованию корпоративной системы управления», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ планирует открыть новые сервисы и увеличить объемы продаж модели К5 в Иране.