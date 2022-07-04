Калининградские власти передали в Правительство варианты ответа на запрет транзита Литвой

Власти Калининградской области подготовили и передали в Правительство России и Администрацию Президента РФ варианты ответных мер на прекращение транзита ряда грузов через Литву. Вместе с тем в регионе ожидают, что Европейский Союз отменит ограничения на транзит, рассказал губернатор области Антон Алиханов в интервью газете «Ведомости».

«Я проект ответных мер подготовил и передал в Правительство и Администрацию Президента», — проинформировал глава региона.

Алханов не стал уточнять характер предложений, однако заметил, что речь идет о «мерах различного характера». «<…> нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — заверил он.

При этом власти региона рассчитывают, что ограничения на транзит все-таки будут сняты. «Не утрачен потенциал по первому направлению (отмене ограничений на сухопутный транзит — прим. Т-и), поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», — пояснил калининградский губернатор.

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня.

МИД России выразил решительный протест властям Литвы, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российская сторона рассматривает конкретные варианты ответа на действия по ограничению транзита.

Впоследствии о возможном возобновлении транзита в Калининград рассказало агентство «Рейтер». По информации журнала Spiegel, власти Германии потребовали от руководства Литвы отменить касающиеся транзита ограничения из-за риска эскалации конфликта.