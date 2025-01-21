Качественные сети от «паучков»: сельчане Заинского района сплели 200 масксетей

В селе Нижнее Бишево Заинского района Татарстана сплели двухсотую маскировочную сеть. Началась эта работа с жительницы Заинска Елены Хисамутдиновой, она плела сети у себя дома в одиночестве с самого начала специальной военной операции.

Елена смогла сплотить вокруг себя единомышленниц и открыла первый в районе цех изготовления масксетей, который ежедневно посещают неравнодушные местные жительницы. Сами себя они называют «паучки». Работают в три смены, без праздников и выходных.

Горожанки обучили мастерству изготовления защитных сеток и жительниц сельских поселений Заинского района. Теперь в районе функционируют уже 29 точек плетения. Сети направляются в зону СВО и пользуются большим спросом у военнослужащих.

«Если сети из Заинска, значит, качественные. Так говорят сами бойцы. Мы с ними находимся на связи», — рассказала руководитель движения «Масксети Заинск с Вами» Елена Хисамутдинова.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.