Российские спортсмены получат от 1,7 до 4 млн рублей за медали на Олимпиаде

Правительство утвердило распоряжение о вознаграждениях для российских спортсменов, которые станут победителями или займут призовые места на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что предстоящие соревнования очень важны и Россия ожидает от своих олимпийцев блестящих побед.

«Завтра в Пекине открывается зимняя Олимпиада, а еще через месяц – и Паралимпийские зимние игры. Это важные события. Вся страна поддерживает и гордится нашими ребятами и в эти дни будет особенно желать им только побед», – сказал он.

По словам Председателя Правительства, обладатели золотых медалей получат по 4 млн рублей, а завоевавшие серебряную награду – 2,5 млн. Бронзовые медалисты получат по 1,7 млн рублей.

Тренерам и другим специалистам, сопровождающим спортсменов на Олимпийских играх, также полагаются денежные вознаграждения.

Зимняя Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские зимние игры состоятся с 4 по 13 марта.

Ранее Президент РФ подтвердил, что планирует принять участие в церемонии открытия соревнований.

Он отправится в Пекин вместе с Президентом Аргентины Альберто Фернандесом, который сейчас находится с рабочим визитом в Москве. Перед открытием Игр Владимир Путин проведет встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином.