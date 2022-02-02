Песков: Путин и Си Цзиньпин встретятся до церемонии открытия Олимпийских игр

Встреча Президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина пройдет в пятницу, 4 февраля, до начала церемонии открытия Олимпийских игр, примерно в середине дня по пекинскому времени. Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как и планировалось, Президент РФ будет присутствовать на открытии Олимпийских игр 4 февраля. В Пекине также пройдут переговоры российского и китайского лидеров. Сама церемония открытия Олимпиады начнется в 15.00 по московскому времени.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, кто представит Татарстан на пекинской Олимпиаде.