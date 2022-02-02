Путин 3 февраля проведет переговоры с Президентом Аргентины

Президент РФ Владимир Путин встретится с Президентом Аргентины Альберто Фернандесом, который 3 февраля будет находиться в России с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главной темой для обсуждения станут перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского стратегического партнерства. В частности, речь пойдет о политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, стороны обсудят взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса. Планируется также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Накануне, 1 февраля, российский лидер провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который приезжал в Москву с рабочим визитом.

Путин заявил, что почти за пять часов им удалось обсудить все интересующие вопросы, а также наметить план дальнейших действий. Глава государства в ходе переговоров перечислил главе венгерского Правительства основные принципы и подходы России к обеспечению своей безопасности.

Орбан заверил, что в Европе никто не хочет начала войны, и назвал свой визит «миссией мира».