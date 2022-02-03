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Политика
3 февраля 2022  15:16

Путин прибудет на открытие Олимпиады в Пекине с Президентом Аргентины

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Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес вместе отправятся в Пекин на открытие Олимпийских игр. Об этом российский лидер заявил на встрече с коллегой, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что из-за коронавируса этот визит Фернандеса в Россию будет коротким, и выразил надежду на продолжение дальнейших контактов с аргентинской стороной.

«Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», — сказал Президент России перед началом переговоров.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Президент РФ подтвердил, что планирует принять участие в открытии соревнований.

Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай очень надеется, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, соревнования пройдут гладко и успешно.

 

#Владимир Путин #олимпиада в Пекине #Аргентина
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