Путин прибудет на открытие Олимпиады в Пекине с Президентом Аргентины

Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес вместе отправятся в Пекин на открытие Олимпийских игр. Об этом российский лидер заявил на встрече с коллегой, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что из-за коронавируса этот визит Фернандеса в Россию будет коротким, и выразил надежду на продолжение дальнейших контактов с аргентинской стороной.

«Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», — сказал Президент России перед началом переговоров.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Президент РФ подтвердил, что планирует принять участие в открытии соревнований.

Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай очень надеется, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, соревнования пройдут гладко и успешно.