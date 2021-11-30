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Спорт
30 ноября 2021  18:30

Путин планирует посетить открытие Олимпийских игр в Пекине

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Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что планирует принять участие в открытии Олимпийских игр-2022 в Пекине. Об этом российский лидер сообщил на форуме «Россия зовет!», прямую трансляцию которого вело РИА Новости.

«Я планировал поехать на открытие», — сказал Путин в ответ на вопрос, хотел бы он посмотреть на Олимпиаде хоккей, горные лыжи, а также встретиться с Председателем КНР Си Цзиньпином.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай очень надеется, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, соревнования пройдут гладко и успешно, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

 

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