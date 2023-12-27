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Кабмин РТ утвердил выделение почти 1 млрд рублей на трассу Йошкар-Ола — Зеленодольск — М7
АО «Татдортрансинвест» получит субсидию в размере 913,3 млн рублей на строительство автомобильной дороги от А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — трасса М7 «Волга» до границы Казани. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
В результате получения субсидии уставной капитал акционерного общества будет увеличен. Контроль за исполнением постановления возложен на Миндортранс РТ.
Работы развернутся в Зеленодольском районе республики. Строительство магистральной дороги ранее планировали начать в конце 2023 — начале 2024 года. Протяженность четырехполосной трассы должна составить 6,65 километра.
Для возведения новой дороги госдолг Татарстана в этом году повысили на 6,4 млрд рублей — до 119,8 млрд рублей. Средства потребовались для предоставления государственной гарантии на привлечение займа в размере 4,3 млрд рублей.
В пояснительной записке к проекту постановления, который недавно проходил антикоррупционную экспертизу, отмечалось, что общая стоимость строительства при условии возведения объекта в 2023-2024 годах превысит 5,2 млрд рублей. Субсидия, предусмотренная в бюджете Татарстана, позволит завершить работы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство РФ одобрило выделение средств на строительство участков трассы М7 «Волга» в Татарстане.
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