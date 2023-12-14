Татарстан выделит почти 1 млрд рублей субсидии на трассу Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7

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Акционерному обществу «Татдортрансинвест» выделят субсидию в размере 913,3 млн рублей на строительство автомобильной дороги от А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — трасса М7 до границы Казани. Работы развернутся в Зеленодольском районе РТ, следует из проекта постановления Правительства Татарстана, разработанного Миндортрансом РТ.

«Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, доведенных в установленном порядке до Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан как до получателя средств бюджета на реализацию проекта „Строительство автомобильной дороги от А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск автомобильная дорога М7 „Волга“ до границы города Казани в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан“», — отмечается в документе.

Напомним, что строительство магистральной дороги общегородского значения планировали начать в конце 2023 — начале 2024 года. Протяженность четырехполосной трассы составит 6,65 километра. Для ее возведения госдолг Татарстана в этом году повысили на 6,4 млрд рублей — до 119,8 млрд рублей. Средства потребовались для предоставления государственной гарантии на привлечение займа в размере 4,3 млрд рублей.

Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, общая стоимость строительства при условии возведения объекта в 2023–2024 годах составит более 5,2 млрд рублей. Субсидия, предусмотренная в бюджете Татарстана, позволит завершить работы.