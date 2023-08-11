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Руc Тат
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Экономика 11 августа 2023 15:58

В Татарстане построят дорогу от трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск до Казани длиной 6,6 км

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В Зеленодольском районе Татарстана в конце 2023 – начале 2024 года начнется строительство трассы от А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М7 «Волга» до границы Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«Это будет магистральная дорога общегородского значения протяженностью 6,65 км», – отметили в министерстве.

Дорога будет иметь четыре полосы для движения и тротуары шириной 1,5 – 3 метра. Кроме того, предусмотрено обустройство двусторонней велодорожки шириной 2 метра.

#строительство дороги
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