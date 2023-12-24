Правительство одобрило выделение средств на строительство участков М7 в Татарстане

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении средств на строительство участков обходов Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Средства будут выделены Росавтодору в 2023 году. Источником финансирования станет резервный фонд Правительства.

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в перечне.

Напомним, что 22 декабря, выступая на заседании Кабмина, Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что на ускорение строительства участков М7 будет выделено около 710 млн рублей.