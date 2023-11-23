Татарстан предоставит гарантию на 6,4 млрд рублей для строительства новой дороги

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Госдолг Татарстана в этом году повысят на 6,4 млрд рублей до 119,8 млрд рублей. Такую государственную гарантию предоставит республика для строительства новой дороги в Зеленодольском районе. Соответствующий законопроект приняли на 49-м заседании Госсовета РТ.

«Цель – законопроекта предусмотреть в бюджете государственную гарантию республики. Гарантия предоставляется для обеспечения привлечения займа на сумму 4,3 млрд рублей. Займ привлекается сроком на 20 лет по ставке 4,5% годовых», – рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Он уточнил, что средства займа будут направлены на строительство автодороги от трассы А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга» до границы Казани. Она необходима для повышения транспортной доступности микрорайона «Салават Купере» и реализации проекта «Большой Зеленодольск».

Заемщиком выступит АО «Татдортрансинвест», 100% акций которого принадлежат Татарстану. Финансирование выделит дочернее общество АО «ДОМ.РФ» СОПФ «Инфраструктурные облигации».

Изменения вносятся в закон о бюджете РТ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.