Нурлатцы доставили землякам на СВО авто, мотоциклы и «гусеницы»

Нурлатцы продолжают гуманитарную миссию: из очередной поездки в зону СВО с гуманитарной помощью вернулись представители фонда «Все для победы Нурлат». Для них это была 11-я поездка.

Эту миссию представители фонда начали осуществлять с момента его создания, с сентября 2024 года. И в этот раз они не только исполнили заявки бойцов, в чем видят свою основную задачу, но и доставили гуманитарную помощь подшефному Лисичанску, Луганскому военному госпиталю, воспитанникам детского дома.

«Мы побывали в Белгородской области, исполнили заявки группировки войск «Север», в Луганской области гуманитарный груз передали 106-й дивизии воздушно-десантных войск, в 37-й полк, – поделился руководитель фонда Ришат Сафиуллин. – Передали гуманитарную помощь и бойцам добровольно-штурмового разведывательного батальона «Восток». Доставили ее в 3-ю бригаду ГРУ, 506-й, 1291-й, 268-й, 430-й, 33-й полки. Также посетили полки 247-й и 1455-й в Запорожской области. В полк 1233-й и 17-й танковый полк в Херсонской области от фонда привезли автомобиль улучшенной проходимости «Нива», мотоцикл «Урал» и мотоцикл «ИЖ» – от союза пограничных войск Нурлата».

Для фонда стало уже традицией в рамках гуманитарного конвоя доставлять бойцам гусеничные платформы («гусеницы»). В этот раз их увезли еще больше – 9 штук.

Для бойцов приезд волонтеров как глоток свежего воздуха с Родины, такие встречи вдохновляют их, вселяют надежду на то, что тыл крепкий и надежный. Представители же фонда, выполнив свою гуманитарную задачу в полном объеме, провели ряд встреч. Например, в Лисичанске они встретились с вице-премьером Татарстана Фанилем Аглиуллиным.

Руководитель выразил слова благодарности в адрес главы района Дамира Ишкинеева, фондов «Все для Победы» и «Содействие» за канцелярские и хозяйственные товары, за поддержку бойцов в это сложное время и активную гражданскую позицию.

«За постоянную гуманитарную помощь слова благодарности услышали и от легендарного командира, кавалера ордена Мужества, Героя России с позывным Зомби. На встрече с Героем России с позывным Елка обсудили вопросы потребностей фронта», – рассказал Ришат Сафиуллин.

В ходе встреч представителям гуманитарного конвоя вручили Благодарственные письма командования военных частей, медали фонда содействия вооруженным силам и правоохранительным органам «Патриот» «За гражданское мужество».

Гуманитарная группа также совершила ознакомительный выезд с замкомандира дивизии на линию боевого соприкосновения и в командный пункт оперативного управления 20-й мотострелковой дивизии.

«Такие выезды дают четкое представление о том, в каких жесточайших условиях наши бойцы выполняют сложные боевые задачи, проявляют мужество, героизм», – продолжил руководитель фонда.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой