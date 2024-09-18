К саммиту БРИКС в Казани разработали три сценария работы архитектурной подсветки

Фото: kzn.ru

К предстоящему саммиту БРИКС в столице Татарстана подготовили концепцию архитектурной подсветки, которая включает три сценария: будничный, выходной и праздничный. Об этом рассказал контрактный управляющий АО «Казэнерго» Александр Рогожин на выездном совещании, которое провел глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

В общей сложности 288 знаковых городских зданий, в том числе объекты культурного наследия, подключат к единой системе управления, что позволит одновременно включать иллюминацию и управлять сценариями. Освещение будет переходить от холодного белого к теплому, создавая таким образом эффект волны. Его предполагается делать более или менее динамичным в зависимости от дня недели, а в праздники — цветным, отметил докладчик.

Ильсур Метшин обратился к предпринимателям с просьбой присоединиться к подготовке к международному событию и украсить подсветкой свои здания. «Гости уедут, а благоустройство и свет останутся горожанам, поэтому я обращаюсь ко всем руководителям, собственникам <...>: давайте сделаем город светлее», — заметил мэр. Он сослался на опыт Универсиады 2013, когда, по его словам, привлекательное оформление фасадов поспособствовало увеличению трафика посетителей.

Фото: kzn.ru

Участники совещания ознакомились с подсветкой остановочного павильона возле парка имени Горького. Сейчас его фасад украшен светодиодной лентой, а на кровле установлены 22 светильника, которые подсвечивают металлические пластины, визуально акцентируя остановку.

Метшин поручил доработать световую концепцию освещения павильона и мемориального комплекса, напомнив, что «улица Ершова — одна из самых оживленных улиц города». Специалисты предложили осветить всю кровлю павильона, на колонны установить прожекторы, а лампы настроить на теплые цвета. Монумент и стелу дополнительно осветят прожекторами.

Остановочный павильон напротив парка подсветят иначе: со стороны медицинского учреждения яркость ламп приглушат, чтобы свет не мешал пациентам.

Фото: kzn.ru

Мэр также осмотрел фасад Казанской ратуши, которая входит в единую концепцию архитектурной подсветки. Иллюминация сконцентрирована на вертикальной оси, чтобы подчеркнуть монументальность здания. В концепцию также включены Национальная библиотека РТ, которая подсвечивается волнообразно, дом поэта Гаврилы Каменева (ул. Кремлевская, 7) и Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Заканчивается установка подсветки на одном из зданий исполкома (ул. Миславского, 4), здании Министерства образования и науки РТ, доме №15 по улице Пушкина. Дополнительными прожекторами и лампами планируется подсветить Национальный музей РТ, церковь великомученицы Варвары и Казанское художественное училище имени Фешина.

Помимо прочего, изучаются предложения о запуске на мосте Миллениум цветовых решений, связанных с саммитом БРИКС. Так, на нем могут разместить символику мероприятия.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.