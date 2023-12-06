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Капремонт Центрального стадиона Казани к Играм БРИКС обойдется в 1 млрд рублей
Реконструкция Центрального стадиона Казани к Играм БРИКС обойдется в 1 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Завершить ремонт подрядчик должен до 1 декабря 2024 года, работы профинансируют из бюджета Татарстана.
Согласно документации, исполнителю предстоит провести строительно-монтажные работы с инженерно-техническим обеспечением, комплект технологического оборудования и комплекс прочих работ.
Как ранее сообщал «Татар-информ», на площадке заменят беговые дорожки и пластиковые кресла. Рабочие проложат новые легкоатлетические дорожки, отремонтируют крышу, фасад и инженерные сети. Обновления и ремонта ждут входные группы, галереи Центрального стадиона, легкоатлетический манеж.
Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня 2024 года, в программу соревнований войдут 25 видов спорта. Кроме того, по предложению Президента России Владимира Путина осенью 2024 года в Казани пройдет саммит стран БРИКС. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.
На Центральном стадионе состоятся соревнования по легкой атлетике.
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