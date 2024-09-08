Кондратьев: «Все 2760 избирательных участков открыты, прекрасная атмосфера»

В Татарстане под звуки гимнов Российской Федерации и республики открылись все 2760 избирательных участков. Избиратели уже начали активно голосовать, рассказал в эфире марафона «Всей семьей на выборы!» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Я только что приехал с избирательных участков. Все 2760 избирательных участков открыты, прекрасная атмосфера. Открылись они гимнами Российской Федерации и Республики Татарстан. Избиратели идут на участки, голосуют. Всё идет хорошо», — заявил Кондратьев.

Он уточнил, что для татарстанцев участки открылись в 7 часов утра вместо 8 часов, как в ряде других регионов. По его словам, пойти на такой шаг пришлось из-за высокой избирательной активности жителей республики. Завершат свою работу избирательные участки в 20 часов. Безопасность на всех участках обеспечивают сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС и ФСБ, а также наблюдатели. Информационная кампания прошла в 81 СМИ, на выборы аккредитованы около 400 журналистов.

«Я хотел бы отметить, что сегодня праздник тройной. Сегодня исполняется 212 лет со дня Бородинского сражения — важнейшей битвы, которая предопределила нашу победу в Отечественной войне 1812 года. Это знаковая битва! И, безусловно, второе воскресенье сентября — День танкиста. Славим наших героев, это наши защитники Отечества, они всегда с нами, мы их поздравляем. Ну и, безусловно, главный праздник — это выборы», — отметил председатель Центральной избирательной комиссии РТ.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.