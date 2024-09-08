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ЦИК РТ: К 10 часам явка на выборах в Госсовет Татарстана достигла 14,48%
Согласно данным системы ГАС «Выборы», явка избирателей на выборах в Государственный Совет Татарстана к 10 часам утра 8 сентября составила 14,48%. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ в своем Telegram-канале.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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