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К Петропавловскому собору Казани подведут сети теплоснабжения
В Казани подведут сети теплоснабжения к двум объектам. Стоимость работ составит 42,6 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Так, обеспечить теплом планируют Петропавловский собор и Церковь Козьмы и Дамиана — оба объекты культурного наследия. Строительные работы проведут в районе улиц Джалиля, Рахматуллина и Профсоюзной. Срок завершения работ — 1 ноября 2024 года.
Кроме того, рабочие проведут сети теплоснабжения и горячего водоснабжения к зданию №6 по улице Сеченова — Республиканскому клиническому наркологическому диспансеру. Работы должны быть выполнены до 1 декабря текущего года.
Источником финансирования выступает бюджет Татарстана. Заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление РТ.
Напомним, что в Татарстане продолжается реставрация Петропавсловского собора, которая ведется с 2017 года. Подробнее — в материале «Татар-информа».
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