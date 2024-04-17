К Играм БРИКС в Казани обновят фасады 39 домов — ремонт завершен на 18,6%

В Казани продолжаются работы по подготовке к Играм и саммиту БРИКС. К 1 июня в городе отремонтируют фасады 39 многоквартирных домов, среди которых есть и объекты культурного наследия, рассказали в мэрии столицы РТ.

Сейчас ремонтные работы выполнены на 18,6%. Общая стоимость ремонта объектов составляет 393 млн рублей.

В исполкоме уточнили, что большая часть домов — 31 — находится в Кировском и Московском районах города, остальные — в Ново-Савиновском и Московском. Объекты расположены по улицам Ершова, Большой Красной, Лобачевского, Пушкина, Театральной, Вишневского, Карла Маркса, Петербургской, Кремлевской, Галактионова, Лево-Булачной, Право-Булачной, Бутлерова, Парижской Коммуны, Н.Назарбаева, Университетской, Павлюхина, Хайруллина, Агрономической, Халева, Академика Парина, Декабристов, Чистопольской и проспекту Ибрагимова.

Из 39 домов четыре признаны объектами культурного наследия. Это дом №5 по улице Театральной, в котором в 1956-1960 годах жил певец и режиссер Ниаз Даутов, дом №59 по улице Большоай Красной, в котором жил языковед Мухаметхан Фазлуллин, дом №58 по улице Пушкина, в котором находились известный на всю Казань книжный магазин и магазин «Ноты», а также №12/32 по улице Лобачевского – особняк Пальчиковой-Лихачевой, известный как дом, где в 1922-1932 годах жил композитор Габяши Султан.

Помимо обновления фасадов, в том числе покраски, устранения трещин, ремонта балконов и цоколей, вокруг трех домов по программе «Наш двор» проведут благоустройство территорий.